Tânia Rêgo/Agência Brasil Polícia Federal abre concurso com mil vagas

A Polícia Federal (PF) abriu, nesta segunda-feira (26), as inscrições para o novo concurso público para cargos do ramo policial, com mil vagas e remuneração de até R$ 26,8 mil.

O certame oferece vagas para os cargos de delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista (veja a distribuição mais abaixo).

Inscrições e taxas

As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de junho, pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que é a banca organizadora do concurso.

As taxas de inscrição variam conforme o cargo e devem ser pagas até o dia 20 de junho. Veja os valores:

agente de polícia: R$180;

escrivão de polícia: R$180;

delegado de polícia: R$250;

papiloscopista: R$180; e

perito criminal federal: R$250.

Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa. O prazo para pedir isenção é até 2 de junho.

Vagas

Todas as oportunidades são de nível superior. De todas elas, 20% são reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, e 5% para pessoas com deficiência. A jornada de trabalho dos aprovados é de 40 horas semanais.

Os cargos de escrivão, agente e papiloscopista não exigem formação específica e têm remuneração inicial de R$ 14.164,81.

Já as funções de delegado de Polícia Federal e perito criminal exigem especialização, com salário inicial de R$ 26.800.

Todos os cargos têm um auxílio-alimentação no valor de R$ 1 mil.

Veja a distribuição de vagas:

agente de polícia: 630 vagas;

escrivão de polícia: 160 vagas;

delegado de polícia: 120 vagas;

papiloscopista: 21 vagas;

perito criminal federal - área 1: Contábil Financeira: 16 vagas;

perito criminal federal - área 2: Engenharia Elétrica/Eletrônica: 1 vaga;

perito criminal federal - área 3: Informática Forense: 24 vagas;

perito criminal federal - área 5: Geologia Forense: 5 vagas;

perito criminal federal - área 7: Engenharia Civil: 2 vagas;

perito criminal federal - área 11: Engenharia Cartográfica: 1 vaga;

perito criminal federal - área 12: Medicina Legal: 1 vaga;

perito criminal federal - área 16: Física Forense: 1 vaga;

perito criminal federal - área 17: Engenharia de Minas: 1 vaga;

perito criminal federal - área 19: Genética Forense: 1 vaga;

perito criminal federal - área 20: Engenharia Ambiental: 1 vaga;

perito criminal federal - área 21: Antropologia Forense: 1 vaga;

perito criminal federal - área 22: Meio Ambiente: 14 vagas.

Processo seletivo

O processo seletivo contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

Exame de aptidão física, para todos os cargos, de caráter eliminatório;

Avaliação médica, para todos os cargos, de caráter eliminatório;

Prova oral, somente para o cargo de delegado, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação psicológica, em um primeiro momento, para todos os cargos, sem caráter eliminatório, mas de presença obrigatória.

Além disso, haverá avaliação de títulos, destinada apenas aos cargos de delegado e perito, com caráter classificatório, e investigação social, obrigatória para todos os cargos, de caráter eliminatório, sob responsabilidade da Polícia Federal, com apoio do Cebraspe na disponibilização da Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 27 de julho e serão aplicadas em todas as capitais e no Distrito Federal.

Para o cargo de delegado, a prova objetiva ocorrerá pela manhã, com duração de 3h30, e a discursiva será aplicada à tarde, com 5 horas de duração.

Já para os cargos de agente, escrivão, papiloscopista e perito, as provas objetiva e discursiva terão duração conjunta de 4h30, aplicadas no turno da tarde.







Cronograma do concurso