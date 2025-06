Reprodução/Governo de São Paulo As inscrições estarão disponíveis entre os dias 23 de junho e 22 de julho





O Ministério Público do Estado de São Paulo publicou o edital de concurso público para a formação de cadastro reserva no cargo de Analista Jurídico. O processo seletivo é conduzido pela Fundação Vunesp e oferece remuneração inicial de R$ 10.370,42.

As inscrições estarão disponíveis entre os dias 23 de junho e 22 de julho, por meio do site da banca organizadora. A taxa de participação é de R$ 165,00 e deverá ser quitada até 23 de julho.

A seleção será composta por duas fases: a primeira, com prova objetiva, ocorrerá no dia 14 de setembro; a segunda, com prova escrita e discursiva, está agendada para 30 de novembro.

Ambas as avaliações serão aplicadas nas cidades-sede das Áreas Regionais do Ministério Público do Estado, abrangendo municípios como:

Capital;

Grande São Paulo;

Araçatuba;

Bauru;

Campinas;

Franca;

Piracicaba;

Presidente Prudente;

Ribeirão Preto, Santos;

São José do Rio Preto;

Sorocaba;

Taubaté;

Registro;

Vale do Ribeira

Requisitos para candidatura

Para participar, é necessário possuir diploma de curso superior em Direito, emitido por instituição reconhecida oficialmente.

Também é exigido que o candidato tenha nacionalidade brasileira ou portuguesa em condição de equiparação, idade mínima de 18 anos, pleno exercício dos direitos políticos, quitação com as obrigações eleitorais e militares (quando aplicável) e aptidão física e mental comprovada em avaliação médica oficial.

O edital ainda exige que o participante não tenha sofrido penalidades por práticas ilícitas previstas no artigo 257 da Lei Estadual nº 10.261/1968 nem tenha sido demitido do serviço público nos últimos cinco ou dez anos, conforme o caso.

Também não pode acumular proventos ou remunerações públicas, salvo nos casos permitidos constitucionalmente. Não há exigência de experiência prévia ou registro profissional.

Estrutura da remuneração e jornada

O valor total do salário inicial é composto por vencimento básico de R$ 4.527,78 e gratificação de promotoria de R$ 5.842,64. Os aprovados terão jornada de trabalho de 40 horas semanais e acesso a benefícios adicionais, incluindo:

Auxílio-alimentação de R$ 1.450,00 mensais;

Auxílio-transporte de R$ 17,80 por dia trabalhado;

Auxílio-saúde de R$ 1.555,56 mensais.

Avaliação objetiva

A seleção será composta por duas fases





A prova objetiva terá duração de cinco horas e será composta por 100 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas por item. A pontuação máxima será de 100 pontos, sendo necessário obter ao menos 60 para avançar à fase seguinte.

As disciplinas cobradas estão divididas entre conhecimentos gerais e específicos. Em conhecimentos gerais, serão abordadas:

Língua Portuguesa (8 questões);

Atualidades (2 questões);

Informática (2 questões).

Nos conteúdos específicos, os temas e respectivas quantidades de questões são:

Direito Constitucional e Ministério Público (10);

Direito Administrativo (8);

Direito Penal (12);

Direito Processual Penal (12);

Direito Civil (8);

Direito Processual Civil (8);

Direito da Infância e Juventude (6);

Tutela de Interesses Difusos e Coletivos (12);

Direito Comercial e Empresarial (4);

Direitos Humanos (4);

Direito Eleitoral (4).

Prova escrita e discursiva

Na segunda etapa, os candidatos responderão a duas propostas de redação e cinco perguntas discursivas, todas baseadas no conteúdo programático. A prova terá duração de quatro horas.

A primeira redação abordará temas relacionados a Direito Penal ou Processual Penal. A segunda será sobre Direito Processual Civil ou a área de tutela de interesses difusos e coletivos. As questões discursivas tratarão de temas não abordados nas redações.





Cada redação poderá somar até 25 pontos. As cinco perguntas discursivas valem, individualmente, até 10 pontos, totalizando mais 50 pontos. A pontuação máxima da fase é de 100, com nota mínima de 60 exigida para aprovação.

Os critérios de avaliação incluem domínio técnico, estruturação dos textos, argumentação jurídica, uso apropriado da legislação, clareza na exposição e correção gramatical.

Conteúdo programático

As disciplinas de conhecimentos básicos incluem: