Reprodução Concurso oferece oportunidades para nível superior em qualquer área de formação









A Secretaria da Economia do Estado de Goiás publicou, nesta segunda-feira (12), o edital de abertura do concurso para o cargo de auditor-fiscal da Receita estadual, cuja remuneração inicial é de R$ 28.563,30.

São 200 vagas para provimento imediato, das quais 10 são reservadas a candidato com deficiência, e 100 vagas para formação de cadastro de reserva.

O período de inscrição será de 10 de junho a 10 de julho e os interessados poderão se inscrever por meio do site da banca organizadora, a Fundação Carlos Chagas (FCC). O valor da taxa de inscrição é de R$ 250.

Os interessados em solicitar a isenção do pagamento têm prazo de 22 a 26 de maio.

Para se inscrever, o candidato deve ter ensino superior completo em qualquer área da formação.

Provas

As provas previstas serão aplicadas em Goiânia (GO), em 31 de agosto.

Serão 80 questões de conhecimentos básicos e 80 de conhecimentos específicos, aplicadas de manhã e à tarde, respectivamente.





A segunda fase do concurso, de caráter classificatório, será a avaliação de títulos.

De acordo com o edital, a publicação do resultado preliminar das provas objetivas será divulgada em 19 de setembro e o resultado final do certame, em 25 de novembro.

O certame terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério da Secretaria da Economia do Estado de Goiás.