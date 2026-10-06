Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena nesta terça-feira (06), e o prêmio principal acumulou para R$ 100 milhões. O concurso 3.067 colocou em jogo pouco mais de R$ 90,1 milhões.

Os números sorteados foram:

01 - 04 - 17 - 33 - 41 - 52

O resultado manteve a sequência sem vencedores na faixa principal. O concurso anterior também havia acumulado, o que elevou o prêmio colocado em jogo nesta terça.

Lotofácil tem dois ganhadores

A Lotofácil foi na direção oposta. Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3.798, uma registrada no Ceará e outra em São Paulo. Cada uma receberá cerca de R$ 1,5 milhão.

As dezenas foram:

01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 18 - 19 - 20 - 23

O prêmio previsto para o concurso era de R$ 5 milhões.

Quina acumula para R$ 26,8 milhões

Nenhuma aposta acertou os cinco números da Quina. Com isso, o prêmio do próximo concurso subiu para R$ 26,8 milhões.

Os números do concurso 7.136 foram:

13 - 14 - 30 - 53 - 60

A bolada principal desta terça estava em R$ 25.252.212,99.

Timemania vai a R$ 19 milhões

A Timemania também acumulou. Ninguém acertou as sete dezenas do concurso 2.451, e o próximo prêmio está estimado em R$ 19 milhões.

Os números sorteados foram:

04 - 06 - 34 - 38 - 53 - 58 - 69

O América-RN foi o Time do Coração. Ao todo, 8.921 apostas acertaram o clube e receberam R$ 8,50 cada.

Quatro apostas fizeram seis pontos e ganharam R$ 39.745,89 cada. Outras 133 acertaram cinco dezenas e ficaram com R$ 1.707,66 por jogo.

Dia de Sorte

O concurso 1.316 do Dia de Sorte também estava programado para esta terça-feira, com prêmio estimado em R$ 2,9 milhões. Até o fechamento desta matéria, o resultado completo ainda não havia sido disponibilizado nas fontes consultadas.