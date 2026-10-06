Imagem gerada por IA PS5 Pro pode ser encontrado por cerca de R$ 7.000

Um usuário do Threads chamou atenção ao mostrar que conseguiu comprar um PlayStation 5 Pro com 212.970 pontos Livelo, sem desembolsar dinheiro pelo console. A operação parece vantajosa até que se faça a conta de quanto foi necessário gastar no cartão para acumular essa quantidade de pontos.

Considerando um cartão que acumula 5 pontos por dólar (algo difícil de conseguir hoje), seriam necessários cerca de R$ 217 mil em gastos, com dólar a R$ 5,10, para chegar aos 212.970 pontos. Em um cartão que acumula 2,2 pontos por dólar, a mesma pontuação exigiria quase R$ 494 mil em compras. Para obter um produto de R$ 6.999, o retorno sobre os gastos que geraram os pontos seria de 3,22% no primeiro caso e de apenas 1,42% no segundo.

O erro nesse tipo de operação está na forma de medir o valor dos pontos. Sempre há perdas para o consumidor ao usá-los nas lojas dos programas de fidelidade.

Se os mesmos 212.970 pontos fossem transferidos da Livelo para o Latam Pass durante uma promoção de 25% de bônus, chegariam a 266.213 milhas. Faltaria uma complementação de 3.788 milhas (R$ 280) para obter passagens de ida e volta São Paulo–Nova York em classe executiva pela tabela fixa atual, que exige 135 mil milhas por trecho.

Considerando que bilhetes no referido trecho em classe executiva na Latam custam em média R$ 25 mil, o retorno sobre o gasto que gerou os pontos chegaria a aproximadamente 11,35% para um cartão de 5 pontos por dólar. Em um cartão de 2,2 pontos por dólar, ficaria em 4,99%. No PS5, os mesmos cenários entregariam 3,22% e 1,42%, respectivamente (veja tabela abaixo).

Ainda pela tabela fixa da Latam, em classe econômica, seria possível emitir dez trechos (24 mil milhas cada) entre o Brasil e países da América do Sul, quatro (57 mil milhas cada) para a América do Norte ou três para a Europa (80.700 milhas cada).

A Latam é apenas um exemplo. Em transferências bonificadas e promoções de emissão, há oportunidades o tempo todo em diversas companhias aéreas nacionais e internacionais.

Resgate Cartão 5 pts/US$ Cartão 2,2 pts/US$ PS5 Pro de R$ 6.999 R$ 217.229 em gastos → 3,22% de retorno R$ 493.703 em gastos → 1,42% de retorno São Paulo–Nova York em executiva (R$ 25 mil) R$ 217.509 em gastos → 11,49% de retorno R$ 493.983 em gastos → 5,06% de retorno

*Na viagem, o cálculo considera a transferência com bônus de 25% e a compra de 4.000 milhas por R$ 280 para completar as 270 mil necessárias.



Desconto em hospedagem

Outra forma inteligente de extrair mais valor dos pontos está nas hospedagens. Programas como o ALL Accor oferecem descontos de 20 euros (ou equivalente na moeda local) a cada 1.000 pontos.

Na Livelo, é possível transferir pontos na proporção de 3,5 para 1. Mesmo sem bonificação, o mesmo saldo usado para comprar o PS5 renderia 60.849 pontos ALL Accor, suficiente para obter 1.217 euros (R$ 7.300) de desconto em hospedagem.

Cabe ressaltar que, dependendo da promoção, é possível incrementar o saldo no momento da transferência do programa de acúmulo para o da rede hoteleira. A Livelo ainda tem parcerias com outras duas redes hoteleiras: IHG e Hilton — com paridade de transferência de 2:1.

Antes de trocar, descubra quanto seus pontos valem

O caso do PS5 ilustra uma regra importante para quem participa de programas de fidelidade: antes de trocar pontos, é preciso saber quanto eles realmente valem. Isso não significa que todo consumidor deva escolher uma passagem aérea ou uma diária de hotel.

Uma das grandes vantagens desses programas está justamente na liberdade para decidir como utilizar a pontuação acumulada. O importante é conhecer o valor da moeda que se tem nas mãos para saber quando uma troca é vantajosa e quando existe uma alternativa melhor.

O próprio PS5 mostra que havia outra oportunidade antes mesmo do resgate. Se a compra de R$ 6.999 tivesse sido feita em uma loja parceira durante uma promoção de 3 pontos por real, o consumidor acumularia mais 20.997 pontos. Em uma campanha de 4 pontos por real, seriam 27.996 pontos adicionais. São pontos que poderiam ser usados posteriormente em uma viagem ou em outro resgate, elevando ainda mais o valor extraído da mesma compra.

Programas de fidelidade funcionam melhor quando o consumidor deixa de olhar apenas para a quantidade de pontos acumulados e passa a acompanhar o valor que consegue obter com eles. O melhor resgate depende dos objetivos de cada pessoa. Entender as alternativas é o que permite escolher conscientemente entre um desconto imediato, uma hospedagem, uma passagem ou qualquer outra recompensa disponível.