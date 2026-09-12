Mega sorteira R$ 85 milhões; veja outros prêmios acumulados
Divulgação Grande Prêmio
Mega sorteira R$ 85 milhões; veja outros prêmios acumulados

A Caixa sorteia, neste domingo (13), a Mega-Sena,  com prêmio estimado em R$ 85 milhões. O último concurso, do dia 10, acumulou depois de ninguém acertar as seis dezens, que foram 14-21-25-40-51-56.

Outro prêmio acumulado que vai ter sorteio no domingo é o da Quina, com estimativa de R$ 31 milhões. No último sorteio, as dezenas foram 12-43-61-67-74. 

Quem apostar na Timemania também tem a chance de ganhar uma bolada, ainda que menor (R$ 13,5 milhões), do sorteio anterior, que não teve ganhadores.

No Dia de Sorte, o prêmio deve chegar a R$ 1 milhão, com sorteio também neste domingo. E a +milionária tem estimativa R$ 93 milhões para o sorteio no mesmo. 

Outros prêmios acumulados 

Na segunda-feira (14), a Caixa sorteia mais prêmios que acumularam durante a semana. Veja:

Dupla sena - estimativa de prêmio do próximo concurso. Sorteio em 14/09/2026:: R$ 4 milhões.

Lotomania -  estimativa de prêmio do próximo concurso. Sorteio em 14/09/2026: - R$ 1.5 milhão

Super Sete - estimativa de prêmio do próximo concurso. Sorteio em 14/09/2026: - R$ 8 milhões 

Como apostar no próximo sorteio

As apostas podem ser registradas até as 22h de sábado (12) em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa.



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