Divulgação Grande Prêmio Mega sorteira R$ 85 milhões; veja outros prêmios acumulados

A Caixa sorteia, neste domingo (13), a Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 85 milhões. O último concurso, do dia 10, acumulou depois de ninguém acertar as seis dezens, que foram 14-21-25-40-51-56.

Outro prêmio acumulado que vai ter sorteio no domingo é o da Quina, com estimativa de R$ 31 milhões. No último sorteio, as dezenas foram 12-43-61-67-74.

Quem apostar na Timemania também tem a chance de ganhar uma bolada, ainda que menor (R$ 13,5 milhões), do sorteio anterior, que não teve ganhadores.

No Dia de Sorte, o prêmio deve chegar a R$ 1 milhão, com sorteio também neste domingo. E a +milionária tem estimativa R$ 93 milhões para o sorteio no mesmo.

Outros prêmios acumulados

Na segunda-feira (14), a Caixa sorteia mais prêmios que acumularam durante a semana. Veja:

Dupla sena - estimativa de prêmio do próximo concurso. Sorteio em 14/09/2026:: R$ 4 milhões.

Lotomania - estimativa de prêmio do próximo concurso. Sorteio em 14/09/2026: - R$ 1.5 milhão

Super Sete - estimativa de prêmio do próximo concurso. Sorteio em 14/09/2026: - R$ 8 milhões

Como apostar no próximo sorteio



As apostas podem ser registradas até as 22h de sábado (12) em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa.







