O primeiro sorteio da Mega-Sena aconteceu em 11 de março de 1996, em Brasília, dando início à loteria que se tornaria a mais famosa do Brasil.

Realizado pela Caixa Econômica Federal, o evento se tornou um objetivo a ser alcançado, afinal para alguns, ganha na loteria é uma verdadeira mudança de vida.

De acordo com dados oficiais da Caixa cedidos ao Portal iG, no concurso inaugural, os números sorteados foram 04, 05, 30, 33, 41 e 52.

Apesar da expectativa, nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas, fazendo com que o prêmio acumulasse para o próximo sorteio. A quina teve apenas 17 sortudos.

O sorteio arrecadou R$ 1.714.650,23, um montante expressivo para a época, e que foi suficiente para demonstrar o potencial da loteria. Desde então, a Mega-Sena atrai apostadores de todas as regiões do país.

O concurso nº 01 da Mega-Sena não só marcou o início da história da loteria mais querida e apreciada do país, como também estabeleceu um modelo que se tornaria referência para os sorteios seguintes.

A Mega-Sena conta com premiações acumulativas de valores milionários e adesão crescente em todo o país, inspirando milhões de brasileiros a sonhar com a chance de transformar suas vidas em uma única aposta.









Como apostar?

A Mega-Sena oferece o prêmio milionário para quem acertar os seis números sorteados, mas também premia jogadores que conseguem quatro ou cinco acertos entre as 60 opções.

É possível escolher de 6 a 20 números por aposta, optando por preencher o volante manualmente ou usar a “Surpresinha” (números aleatórios) e ainda participar dos próximos concursos consecutivos com a “Teimosinha” .

A aposta mínima de seis números custa R$ 6,00. Quanto mais números forem marcados, maior será o valor pago e também as chances de ganhar. Os sorteios acontecem às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Horário limite para apostas

Através da página das Loterias Online ou baixando o aplicativo das Loterias Caixa, é possível jogar em todas as modalidades disponíveis, participar de bolões e adquirir combos de jogos.

Para os apostadores que desejam realizar as apostas presencialmente em lotéricas, normalmente o horário limite segue até às 18h, dentro do horário comercial.

Já para apostas on-line, realizadas por meio do site ou aplicativo da Caixa, os apostadores podem apostar todos os dias das 8h às 22h, exceto em dias de sorteio, quando se encerram às 19h para o concurso do mesmo dia.

Após as 19h, o sistema volta a aceitar apostas a partir das 21h, mas apenas para concursos futuros.

Bolão

O Bolão das Loterias Caixa permite que várias pessoas apostem em grupo preenchendo o campo específico do volante ou solicitando ao atendente.

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é R$ 15,00, sendo que cada cota deve custar ao menos R$ 6,00, com um limite de 2 a 100 cotas por bolão. É possível incluir até 10 apostas no mesmo bolão, desde que todas utilizem a mesma quantidade de números.