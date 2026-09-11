Divulgação Grande Prêmio Mega-sena

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas nesta quinta-feira (10), e o prêmio principal acumulou novamente. A Caixa estima R$ 85 milhões para o próximo concurso, marcado para domingo (13).

Os números sorteados no concurso 3.056 foram:

14 - 21 - 25 - 40 - 51 - 56

Cinquenta apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 45.990,43 cada. Outras 3.344 fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 1.133,49.

Como apostar no próximo sorteio

O próximo concurso será realizado no domingo (13), às 11h (horário de Brasília). As apostas podem ser registradas até as 22h de sábado (12) em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. A chance de acertar todas as dezenas com esse jogo é de uma em 50.063.860.