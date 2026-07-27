As dezenas do concurso 7076 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (26), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio estava estimado em R$ 23 milhões; Sem apostas vencedoras o valor acumulou e subiu para R$ 25 milhões, que deve ser sorteado nesta terça (28).
Confira as dezenas sorteadas:
41 - 22 - 18 - 35 - 01
Premiação
4 acertos
62 apostas ganhadoras, R$ 10.028,76
3 acertos
5.461 apostas ganhadoras, R$ 108,43
2 acertos
130.564 apostas ganhadoras, R$ 4,53
Lotofácil
A Lotofácil realizou o sorteio do concurso 3746 e pode pagar aproximadamente R$ 9 milhões. Sem ganhadores do prêmio principal o valor acumulou em R$ 15 milhões.
Confira os números:
01 - 18 - 09 - 08 - 06 - 04 - 14 - 07 - 10 - 24 - 22 - 15 - 03 - 21 - 17
Premiação
14 acertos
464 apostas ganhadoras, R$ 1.777,04
13 acertos
15510 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
181576 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
977773 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Lotomania
A Lotomania realizou sorteio do concurso 2955 e pode pagar aproximadamente R$ 3,6 milhões . Ninguém acertou as vinte dezenas e bolada acumulou em R$ 4,5 milhões.
Veja as dezenas:
48 - 36 - 29 - 40 - 71 - 05 - 12 - 53 - 46 - 17 - 85 - 10 - 79 - 20 - 47 - 03 - 81 - 73 - 35
Premiação
19 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 69.453,18
18 acertos
52 apostas ganhadoras, R$ 2.504,32
17 acertos
436 apostas ganhadoras, R$ 298,68
16 acertos
2803 apostas ganhadoras, R$ 46,45
15 acertos
12474 apostas ganhadoras, R$ 10,43
0 acertos
Não houve acertador
Dupla Sena
A Dupla Sena realizou o sorteio do concurso 2988 e pode pagar aproximadamente R$ 2 milhões. Uma aposta única venceu o primeiro sorteio da noite e a segunda etapa não teve ganhadores. Para a próxima edição, o prêmio reinicia e chega a R$ 500 mil.
Confira os números sorteados:
1º Sorteio
05 - 45 - 31 - 12 - 42 - 37
2º Sorteio
41 - 31 - 42 - 48 - 39 - 33
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
1 aposta ganhadora R$ 1.888.040,62
5 acertos
8 apostas ganhadoras R$ 5.812,31
4 acertos
412 apostas ganhadoras R$ 128,98
3 acertos
8.578 apostas ganhadoras R$ 3,09
Premiação - 2º Sorteio
5 acertos
4 apostas ganhadoras R$ 10.462,17
4 acertos
325 apostas ganhadoras R$ 163,51
3 acertos
7.309 apostas ganhadoras R$ 3,63
Dia de Sorte
A Dia de Sorte sorteou o jogo de número nº 1256 e a premiação está estimada em R$ 500 mil. Aposta única acerta as sete dezenas e leca a bolada desta segunda e para a próxima edição, o valor está em R$ 100 mil.
Confira as dezenas:
29 - 23 - 08 - 27 - 13 - 19 - 02
Mês da sorte: 08- AGOSTO
Premiação
7 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 398.672,73
6 acertos
50 apostas ganhadoras, R$ 1.656,49
5 acertos
1.232 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
13.076 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Agosto
39.836 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Detalhamento:
SAO PAULO/SP
Super Sete
A Super Sete realizou sorteio do concurso 878 e pode pagar aproximadamente R$ 4,1 milhões. Sem ganhadores o prêmio acumulou em R$ 4,2 mihões.
Veja os números sorteados:
COLUNA 1: 5
COLUNA 2: 5
COLUNA 3: 0
COLUNA 4: 1
COLUNA 5: 7
COLUNA 6: 5
COLUNA 7: 3
Premiação
6 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 12.374,63
5 acertos
37 apostas ganhadoras, R$ 1.433,35
4 acertos
739 apostas ganhadoras, R$ 71,76
3 acertos
7.107 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar
Na Quina o apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante.
Surpresinha: o sistema das loterias Caxia pode escolher todos os números para você nesta modalidade.
Teimosinha: o apostador pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Ganhe prêmios: Os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números são premiados.
Apostas
O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
Na Quina, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 15,00, com cada cota a partir de R$ 4,00.
• Flexibilidade: Forme um bolão com no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. Você pode realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.
• Facilidade de compra: Adquira cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA com a mesma tarifa de serviço adicional.
• Horário de venda: As vendas dos bolões digitais encerram às 19h30 no aplicacativo das Loterias Caixa para os jogos com sorteios no mesmo dia.
Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse período, ele é repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, conforme as regras das loterias federais.