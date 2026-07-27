Agência Brasil Loterias Mega-sena

As dezenas do concurso 7076 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (26), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 23 milhões; Sem apostas vencedoras o valor acumulou e subiu para R$ 25 milhões, que deve ser sorteado nesta terça (28).

Confira as dezenas sorteadas:

41 - 22 - 18 - 35 - 01

Premiação



4 acertos

62 apostas ganhadoras, R$ 10.028,76

3 acertos

5.461 apostas ganhadoras, R$ 108,43

2 acertos

130.564 apostas ganhadoras, R$ 4,53

Veja também: Homem ganha na loteria e divide prêmio após promessa de 30 anos

Lotofácil



A Lotofácil realizou o sorteio do concurso 3746 e pode pagar aproximadamente R$ 9 milhões. Sem ganhadores do prêmio principal o valor acumulou em R$ 15 milhões.

Confira os números:

01 - 18 - 09 - 08 - 06 - 04 - 14 - 07 - 10 - 24 - 22 - 15 - 03 - 21 - 17

Premiação



14 acertos

464 apostas ganhadoras, R$ 1.777,04

13 acertos

15510 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

181576 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

977773 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Lotomania

A Lotomania realizou sorteio do concurso 2955 e pode pagar aproximadamente R$ 3,6 milhões . Ninguém acertou as vinte dezenas e bolada acumulou em R$ 4,5 milhões.

Veja as dezenas:

48 - 36 - 29 - 40 - 71 - 05 - 12 - 53 - 46 - 17 - 85 - 10 - 79 - 20 - 47 - 03 - 81 - 73 - 35

Premiação



19 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 69.453,18

18 acertos

52 apostas ganhadoras, R$ 2.504,32

17 acertos

436 apostas ganhadoras, R$ 298,68

16 acertos

2803 apostas ganhadoras, R$ 46,45

15 acertos

12474 apostas ganhadoras, R$ 10,43

0 acertos

Não houve acertador



Dupla Sena

A Dupla Sena realizou o sorteio do concurso 2988 e pode pagar aproximadamente R$ 2 milhões. Uma aposta única venceu o primeiro sorteio da noite e a segunda etapa não teve ganhadores. Para a próxima edição, o prêmio reinicia e chega a R$ 500 mil.

Confira os números sorteados:

1º Sorteio

05 - 45 - 31 - 12 - 42 - 37

2º Sorteio

41 - 31 - 42 - 48 - 39 - 33

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

1 aposta ganhadora R$ 1.888.040,62

5 acertos

8 apostas ganhadoras R$ 5.812,31

4 acertos

412 apostas ganhadoras R$ 128,98

3 acertos

8.578 apostas ganhadoras R$ 3,09

Premiação - 2º Sorteio



5 acertos

4 apostas ganhadoras R$ 10.462,17

4 acertos

325 apostas ganhadoras R$ 163,51

3 acertos

7.309 apostas ganhadoras R$ 3,63

Dia de Sorte

A Dia de Sorte sorteou o jogo de número nº 1256 e a premiação está estimada em R$ 500 mil. Aposta única acerta as sete dezenas e leca a bolada desta segunda e para a próxima edição, o valor está em R$ 100 mil.

Confira as dezenas:

29 - 23 - 08 - 27 - 13 - 19 - 02

Mês da sorte: 08- AGOSTO

Premiação

7 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 398.672,73

6 acertos

50 apostas ganhadoras, R$ 1.656,49

5 acertos

1.232 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

13.076 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Agosto

39.836 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Detalhamento:

SAO PAULO/SP

Super Sete

A Super Sete realizou sorteio do concurso 878 e pode pagar aproximadamente R$ 4,1 milhões. Sem ganhadores o prêmio acumulou em R$ 4,2 mihões.

Veja os números sorteados:

COLUNA 1: 5

COLUNA 2: 5

COLUNA 3: 0

COLUNA 4: 1

COLUNA 5: 7

COLUNA 6: 5

COLUNA 7: 3

Premiação



6 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 12.374,63

5 acertos

37 apostas ganhadoras, R$ 1.433,35

4 acertos

739 apostas ganhadoras, R$ 71,76

3 acertos

7.107 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Como jogar

Na Quina o apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante.

Surpresinha: o sistema das loterias Caxia pode escolher todos os números para você nesta modalidade.

Teimosinha: o apostador pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Ganhe prêmios: Os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números são premiados.​​​​​​​​

Apostas​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​





Bolão

Na Quina, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 15,00, com cada cota a partir de R$ 4,00.

• Flexibilidade: Forme um bolão com no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. Você pode realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

• Facilidade de compra: Adquira cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA com a mesma tarifa de serviço adicional.

• Horário de venda: As vendas dos bolões digitais encerram às 19h30 no aplicacativo das Loterias Caixa para os jogos com sorteios no mesmo dia.

Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse período, ele é repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, conforme as regras das loterias federais.