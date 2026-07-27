Divulgação: Wisconsin Lottery Tom Cook e Joseph Feeney posam com suas esposas segurando um cheque representando o prêmio no valor de 22 milhões de dólares

Imagine combinar com um amigo que se um dos dois ganhasse na loteria, dividiria o prêmio. Parece improvável, mas foi exatamente isso que aconteceu com Tom Cook e Joseph Feeney, moradores do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos.

A história ganhou repercussão após o concurso da Powerball de 10 de junho de 2020. Naquele sorteio, Tom Cook acertou o jackpot e decidiu cumprir uma promessa feita quase três décadas antes.

Tudo começou em 1992, quando os dois fizeram um pacto selado com um aperto de mãos. A combinação era simples: se um deles ganhasse o prêmio principal da Powerball, considerada uma das maiores loterias dos Estados Unidos, dividiria o dinheiro com o outro.

Cook comprou o bilhete premiado e faturou US$ 22 milhões (R$ 112 milhões). Em vez de ficar com toda a fortuna, ele lembrou do acordo e fez questão de cumprir sua palavra.

Quando ligou para contar a novidade, Feeney não conseguiu acreditar.

"Você está brincando comigo?", perguntou o amigo, ainda incrédulo. Joseph Feeney

Segundo a Loteria de Wisconsin, os dois compravam bilhetes todas as semanas e sempre mantiveram a promessa de dividir o prêmio caso a sorte finalmente chegasse.

Um aperto de mãos valeu milhões

Os ganhadores optaram por receber o prêmio à vista, modalidade conhecida como cash option. Com isso, o valor caiu para cerca de US$ 16,7 (R$ 85 milhões) milhões antes da cobrança de impostos. Depois dos descontos, cada um ficou com aproximadamente US$ 5,7 milhões (R$ 25 milhões).

Ao explicar por que dividiu o dinheiro, Cook resumiu a decisão em uma frase que chamou a atenção:

"Um aperto de mão é um aperto de mão." Tom Cook

Depois de confirmar o prêmio, Cook pediu aposentadoria. Feeney, que já era bombeiro aposentado, comemorou a oportunidade de aproveitar ainda mais a vida ao lado da família e dos amigos.

Os dois disseram que não têm planos extravagantes para a fortuna. A ideia era de viajar, passar mais tempo com as esposas e aproveitar a aposentadoria com tranquilidade.

"Podemos ir atrás do que quisermos. Não consigo pensar em uma maneira melhor de me aposentar", afirmou Cook. Tom Cook

Powerball e Mega-Sena: qual a diferença?

A Powerball é uma das principais loterias dos Estados Unidos e costuma pagar prêmios milionários. A probabilidade de acertar o jackpot é de 1 em 292 milhões, o que mostra o tamanho do desafio para quem sonha em levar a bolada.

No Brasil, a loteria mais conhecida é a Mega-Sena, que também reúne milhões de apostadores em busca do prêmio principal. O próximo sorteio será realizado nesta terça-feira (28) no concurso 3037. Para quem quiser tentar a sorte, ainda é possível registrar uma aposta dentro do horário estabelecido pela Caixa Econômica Federal.



