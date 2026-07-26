Agência Brasil/ Reprodução + milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP

Nove jogos das loterias da Caixa Econômica Federal estão com prêmios acumulados, depois dos últimos sorteios.

+ Milionária

A + Milionária não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a quarta-feira (29) é estimado em R$ 77 milhões para o concurso 376.

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Mega-Sena

A Mega-Sena acumulou novamente neste final de semana e o valor estimado para o próximo sorteio chega a R$ 78 milhões no concurso 3037, que será sorteado nesta terça-feira (27).

Lotofácil

A Lotofácil também acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, do jogo 3746, será de R$ 9 milhões. O sorteio acontece nesta segunda-feira (27).

Quina

A Quina também acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 7076, será de R$ 23 milhões. O sorteio acontece nesta segunda-feira (27).



Lotomania

A Lotomania acumulou novamente na última semana e o valor estimado para o próximo sorteio chega a R$ 3,6 milhões no concurso 2955, que será sorteado nesta segunda-feira (27).

Timemania

A Timemania acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 2421, será de R$ 5,5 milhões. O sorteio acontece nesta terça-feira (28).

Super Sete

A Super Sete não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor estimado de R$ 4,7 milhões para a próxima premiação, de número 878, que será realizada nesta segunda-feira (27).

Dia de Sorte

A Dia de Sorte não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor estimado de R$ 500 mil para a próxima premiação, de número 1256, que será realizada nesta segunda-feira (27).







Os apostadores interessados em participar dos próximos concursos podem registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo/ site oficial da Caixa Econômica Federal.