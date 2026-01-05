As dezenas do concurso 6919 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (05), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 11.307.030,28.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
29 - 64 - 04 - 06 - 09.
Premiação
5 acertos - Não houve ganhadores
4 acertos - 130 apostas ganhadoras, R$ 4.826,04
3 acertos - 8.295 apostas ganhadoras, R$ 72,03
2 acertos - 164.477 apostas ganhadoras, R$ 3,63
Lotofácil
O concurso 3579 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 5.000.000,00. Ao menos 5 apostas foram vencedoras e levaram cada um R$ 768.413,77. Veja os números:
25 - 04 - 23 - 20 - 08 - 10 - 02 - 11 - 15 - 21 - 19 - 01 - 17 - 03 - 13.
Premiação
15 acertos - 5 apostas ganhadoras, R$ 768.413,77
14 acertos - 1138 apostas ganhadoras, R$ 574,55
13 acertos - 27967 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos - 248629 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos - 1157192 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
CAMPO GRANDE/MS
CURIONOPOLIS/PA
RIO DE JANEIRO/RJ
NATAL/RN
BERTIOGA/SP
5 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
Lotomania
O concurso 2871 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 11.169.632,92. Veja os números:
14 - 51 - 55 - 22 - 93 - 12 - 30 - 86 - 87 - 31 - 05 - 80 - 01 - 67 - 10 - 74 - 20 - 97 - 28 - 09.
Premiação
20 acertos - Não houve acertador
19 acertos - 12 apostas ganhadoras, R$ 33.157,27
18 acertos - 140 apostas ganhadoras, R$ 1.776,28
17 acertos - 1015 apostas ganhadoras, R$ 245,00
16 acertos - 6103 apostas ganhadoras, R$ 40,74
15 acertos - 24815 apostas ganhadoras, R$ 10,02
0 acertos - Não houve acertador
Dupla Sena
O concurso 2908 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 5.648.006,84 e o 2º sorteio avaliado em R$ 110.219,39. Veja os números:
1º sorteio: 48 - 43 - 17 - 36 - 02 - 44.
2º sorteio: 34 - 35 - 27 - 46 - 16 - 03.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos - Não houve ganhadores
5 acertos - 19 apostas ganhadoras R$ 5.273,66
4 acertos- 1.042 apostas ganhadoras R$ 109,89
3 acertos - 18.532 apostas ganhadoras R$ 3,08
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos - Não houve ganhadores
5 acertos- 20 apostas ganhadoras R$ 4.508,98
4 acertos - 1.065 apostas ganhadoras R$ 107,52
3 acertos- 18.175 apostas ganhadoras R$ 3,15
Super Sete
O concurso 794 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 400.000,00. Veja os números:
COLUNA 1 - 8.
COLUNA 2 - 4.
COLUNA 3 - 3.
COLUNA 4 - 7.
COLUNA 5 - 7.
COLUNA 6 - 6.
COLUNA 7 - 1.
Premiação
7 acertos - Não houve ganhadores
6 acertos - Não houve ganhadores
5 acertos - 30 apostas ganhadoras, R$ 995,40
4 acertos - 357 apostas ganhadoras, R$ 83,64
3 acertos - 3.644 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.