Divulgação/Caixa Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo

As dezenas do concurso 6919 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (05), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 11.307.030,28.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

29 - 64 - 04 - 06 - 09.

Premiação

5 acertos - Não houve ganhadores

4 acertos - 130 apostas ganhadoras, R$ 4.826,04

3 acertos - 8.295 apostas ganhadoras, R$ 72,03

2 acertos - 164.477 apostas ganhadoras, R$ 3,63

Lotofácil

O concurso 3579 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 5.000.000,00. Ao menos 5 apostas foram vencedoras e levaram cada um R$ 768.413,77. Veja os números:

25 - 04 - 23 - 20 - 08 - 10 - 02 - 11 - 15 - 21 - 19 - 01 - 17 - 03 - 13.

Premiação

15 acertos - 5 apostas ganhadoras, R$ 768.413,77

14 acertos - 1138 apostas ganhadoras, R$ 574,55

13 acertos - 27967 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos - 248629 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos - 1157192 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

CAMPO GRANDE/MS

CURIONOPOLIS/PA

RIO DE JANEIRO/RJ

NATAL/RN

BERTIOGA/SP



5 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Lotomania

O concurso 2871 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 11.169.632,92. Veja os números:

14 - 51 - 55 - 22 - 93 - 12 - 30 - 86 - 87 - 31 - 05 - 80 - 01 - 67 - 10 - 74 - 20 - 97 - 28 - 09.

Premiação

20 acertos - Não houve acertador

19 acertos - 12 apostas ganhadoras, R$ 33.157,27

18 acertos - 140 apostas ganhadoras, R$ 1.776,28

17 acertos - 1015 apostas ganhadoras, R$ 245,00

16 acertos - 6103 apostas ganhadoras, R$ 40,74

15 acertos - 24815 apostas ganhadoras, R$ 10,02

0 acertos - Não houve acertador

Dupla Sena

O concurso 2908 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 5.648.006,84 e o 2º sorteio avaliado em R$ 110.219,39. Veja os números:

1º sorteio: 48 - 43 - 17 - 36 - 02 - 44.

2º sorteio: 34 - 35 - 27 - 46 - 16 - 03.

Premiação - 1º Sorteio



6 acertos - Não houve ganhadores

5 acertos - 19 apostas ganhadoras R$ 5.273,66

4 acertos- 1.042 apostas ganhadoras R$ 109,89

3 acertos - 18.532 apostas ganhadoras R$ 3,08

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos - Não houve ganhadores

5 acertos- 20 apostas ganhadoras R$ 4.508,98

4 acertos - 1.065 apostas ganhadoras R$ 107,52

3 acertos- 18.175 apostas ganhadoras R$ 3,15

Super Sete

O concurso 794 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 400.000,00. Veja os números:

COLUNA 1 - 8.

COLUNA 2 - 4.

COLUNA 3 - 3.

COLUNA 4 - 7.

COLUNA 5 - 7.

COLUNA 6 - 6.

COLUNA 7 - 1.

Premiação



7 acertos - Não houve ganhadores

6 acertos - Não houve ganhadores

5 acertos - 30 apostas ganhadoras, R$ 995,40

4 acertos - 357 apostas ganhadoras, R$ 83,64

3 acertos - 3.644 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.