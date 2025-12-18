Caixa/Reprodução Timemania

As dezenas do concurso 2333 da Timemania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quinta-feira (18), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 68.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 70.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

51 - 49 - 58 - 80 - 61 - 40 - 52.

Time do Coração: 17 - BRAGANTINO/SP.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

8 apostas ganhadoras, R$ 63.699,51

5 acertos

421 apostas ganhadoras, R$ 1.729,20

4 acertos

7.326 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

74.344 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

BRAGANTINO /SP

24.870 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Mega Sena

O concurso 2953 da Mega Sena sorteou o prêmio estimado de R$ 55.930.844,71. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 62.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

54 - 24 - 47 - 25 - 10 - 05.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

61 apostas ganhadoras, R$ 33.795,16

4 acertos

4.925 apostas ganhadoras, R$ 689,96

Quina

O concurso 6906 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 5.402.273,59. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 6.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

51 - 32 - 05 - 55 - 56.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

50 apostas ganhadoras, R$ 7.813,10

3 acertos

3.794 apostas ganhadoras, R$ 98,06

2 acertos

85.562 apostas ganhadoras, R$ 4,34

Lotofácil

O concurso 3566 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

12 - 24 - 04 - 20 - 17 - 22 - 02 - 01 - 13 - 15 - 14 - 07 - 21 - 08 - 23.

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

212 apostas ganhadoras, R$ 2.213,92

13 acertos

7449 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

91274 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

500897 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Dia de Sorte

O concurso 1154 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 1.600.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 2.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

16 - 08 - 15 - 03 - 01 - 05 - 24.

Mês da Sorte: 05 - MAIO.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

56 apostas ganhadoras, R$ 2.578,82

5 acertos

1.733 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

22.951 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Maio

75.914 apostas ganhadoras, R$ 2,50





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.

