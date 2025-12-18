Valter Campanato/Agência Brasil O ministro da Fazenda, Fernando Haddad

O ministro da Fazenda Fernando Haddad anunciou, nesta quinta-feira (18), que pretende deixar o Ministério da Fazenda em fevereiro.

Ele afirmou, em café com jornalistas nesta tarde, que pretende deixar o governo para colaborar com a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026.



Segundo Fernando Haddad, permanecer à frente da pasta da Fazenda é incompatível com a atividade de campanha.



Pela lei eleitoral, os ministros que disputarem as eleições de 2026 têm até 3 de abril do próximo ano para deixarem o cargo.



Haddad foi questionado, mas não respondeu se pretende ser candidato no próximo ano.



Ele disse apenas que pretende sair antes para dar tempo ao próximo ocupante de preparar medidas típicas da equipe econômica no começo de cada ano.



O ministro Haddad acrescentou que espera que seu sucessor prepare a primeira edição de 2026 do Relatório Bimestral de Receitas e Despesas, documento que orienta a execução do Orçamento, em março.





E que também quer deixar para o futuro ministro a elaboração do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, que deve ser enviado ao Congresso até 15 de abril do próximo ano.



Segundo ele, Lula já foi comunicado do seu desejo e disse que respeitaria sua decisão.



Haddad ressaltou ainda que esperou a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, no início do mês, e do projeto de lei que reduz incentivos fiscais, que passou nesta quinta-feira (17) no Senado, para comunicar formalmente a decisão.



