Divulgação Brasileiros podem jogar na loteria dos Estados Unidos por meio da plataforma TheLotter

Como todos sabemos, a Mega da Virada é uma tradição brasileira que anualmente reúne milhões de pessoas em torno da esperança de uma vida transformada. Mas você sabia que é possível sonhar ainda maior?

Enquanto o Brasil se prepara para a Mega da Virada, o mundo inteiro está de olho na Powerball dos Estados Unidos que oferece, neste sábado, dia 20 de dezembro, um prêmio gigantesco de R$ 8,3 bilhões. E o melhor de tudo?

Você pode jogar na Powerball diretamente do Brasil, com bilhetes oficiais comprados através da TheLotter, o serviço de compra de loteria online líder no mundo. "Isto não é apenas uma loteria - é um bilhete para possibilidades extraordinárias!", diz o Diretor de Marketing da TheLotter.

“Estamos trazendo a loteria mais excitante do mundo diretamente para a porta dos brasileiros e o processo todo na TheLotter é simples, seguro e confiável”.

Não perca a chance de participar do maior prêmio da Powerball do ano!

Descubra como jogar na Powerball On-line

Para ter uma chance de ganhar grandes prêmios de loteria, os brasileiros podem se inscrever na TheLotter, selecionar seus números favoritos para o próximo sorteio da Powerball e confirmar o seu pedido. Os representantes da TheLotter comprarão bilhetes oficiais em nome dos clientes. Assim que os resultados do sorteio são anunciados, a TheLotter notifica os ganhadores, garantindo que eles recebam 100% de seus ganhos sem comissão.

O que acontecerá se você ganhar

Se você ganhou prêmios inferiores a 600 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Se você ganhar o jackpot da Powerball, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio, e você não terá que se preocupar com nada!

É legal jogar na Powerball estando no Brasil?

É completamente permitido participar da Powerball estando no Brasil. As legislações estadunidenses não impõem restrições à concessão de prêmios das loterias dos EUA a estrangeiros, o que valida a participação online na loteria a partir do Brasil.

Em seus 23 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação que fala por si, com mais US$ 130 milhões de dólares pagos para mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.

Como garantir o seu bilhete agora mesmo na TheLotter?

Então, enquanto você aguarda o sorteio da Mega da Virada, por que não aproveitar a chance de concorrer a prêmios ainda maiores na Powerball? Com a TheLotter, você está a apenas um clique de distância de realizar seus sonhos.

Os brasileiros que gostam de loteria devem se apressar e comprar seus bilhetes da Powerball na TheLotter.

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/



