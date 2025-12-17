Divulgação/Caixa Os sorteios da + Milionária acontecem às quartas e aos sábados

As dezenas do concurso 312 da +Milionária foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (17), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 13.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 13.500.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

48 - 50 - 01 - 27 - 18 - 33.

Trevos: 1 - 5.

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

1 aposta ganhadora, R$ 152.536,79

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

14 apostas ganhadoras, R$ 4.842,44

4 acertos + 2 trevos

45 apostas ganhadoras, R$ 1.614,14

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

747 apostas ganhadoras, R$ 97,23

3 acertos + 2 trevos

915 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

7124 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

6554 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

52156 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Lotofácil

O concurso 3565 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 5.000.000,00. Quatro apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

10 - 23 - 16 - 01 - 25 - 22 - 04 - 17 - 24 - 20 - 13 - 18 - 11 - 21 - 19.

Premiação

15 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 1.194.928,84

14 acertos

324 apostas ganhadoras, R$ 1.964,74

13 acertos

10868 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

147204 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

807891 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

FORTALEZA/CE

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

ANAPOLIS/GO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

GOIANIA/GO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

ARACAJU/SE

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Quina

O concurso 6905 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 4.490.745,74. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

78 - 18 - 24 - 60 - 03.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

36 apostas ganhadoras, R$ 9.583,21

3 acertos

3.051 apostas ganhadoras, R$ 107,69

2 acertos

74.337 apostas ganhadoras, R$ 4,41

LEIA TAMBÉM: Timemania acumula e prêmio sobe para R$ 68 milhões

Dupla Sena

O concurso 2900 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 3.133.138,23 e o 2º sorteio avaliado em R$ 67.696,90. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

1º sorteio: 26 - 24 - 08 - 33 - 21 - 12.

2º sorteio: 48 - 16 - 41 - 22 - 28 - 19.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

20 apostas ganhadoras R$ 3.077,13

4 acertos

722 apostas ganhadoras R$ 97,41

3 acertos

12.672 apostas ganhadoras R$ 2,77

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

5 apostas ganhadoras R$ 11.077,68

4 acertos

543 apostas ganhadoras R$ 129,52

3 acertos

10.722 apostas ganhadoras R$ 3,27

Lotomania

O concurso 2863 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 3.762.582,88. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 4.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

96 - 93 - 81 - 78 - 47 - 85 - 89 - 60 - 71 - 28 - 29 - 87 - 30 - 32 - 37 - 61 - 72 - 82 - 18 - 88.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 69.330,91

18 acertos

60 apostas ganhadoras, R$ 2.166,59

17 acertos

462 apostas ganhadoras, R$ 281,37

16 acertos

2868 apostas ganhadoras, R$ 45,32

15 acertos

11539 apostas ganhadoras, R$ 11,26

0 acertos

Não houve acertador

Super Sete

O concurso 786 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 600.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 700.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

COLUNA 1 - 8.

COLUNA 2 - 0.

COLUNA 3 - 7.

COLUNA 4 - 1.

COLUNA 5 - 8.

COLUNA 6 - 9.

COLUNA 7 - 3.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

12 apostas ganhadoras, R$ 2.208,86

4 acertos

329 apostas ganhadoras, R$ 80,56

3 acertos

3.160 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Como jogar

A +Milionária é a nova loteria da CAIXA, com dez faixas de premiação e prêmio principal mínimo garantido de R$ 10 milhões a cada sorteio. Para apostar, o jogador deve selecionar seis números entre 1 e 50 na matriz de números e dois trevos entre 1 e 6 na matriz de trevos numerados.

Há a opção de deixar que o sistema escolha os números, conhecida como Surpresinha, ou repetir a mesma aposta em até cinco concursos consecutivos, chamada Teimosinha.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite escolher os seis números e os dois trevos.

Bolão

O Bolão CAIXA permite que grupos de amigos, familiares ou colegas de trabalho apostem juntos, aumentando a chance de concorrer aos prêmios.

Na +Milionária, é possível entrar em bolões a partir de R$ 12,00, com cotas individuais de no mínimo R$ 6,00. Os grupos podem ter de dois a cem participantes, dividindo o valor e os ganhos.

Também há bolões já organizados pelas unidades lotéricas, que permitem a participação sem a necessidade de montar o grupo, podendo haver tarifa de serviço de até 35% do valor da cota.