As dezenas do concurso 312 da +Milionária foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (17), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 13.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 13.500.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
48 - 50 - 01 - 27 - 18 - 33.
Trevos: 1 - 5.
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
1 aposta ganhadora, R$ 152.536,79
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
14 apostas ganhadoras, R$ 4.842,44
4 acertos + 2 trevos
45 apostas ganhadoras, R$ 1.614,14
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
747 apostas ganhadoras, R$ 97,23
3 acertos + 2 trevos
915 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
7124 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
6554 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
52156 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Lotofácil
O concurso 3565 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 5.000.000,00. Quatro apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:
10 - 23 - 16 - 01 - 25 - 22 - 04 - 17 - 24 - 20 - 13 - 18 - 11 - 21 - 19.
Premiação
15 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 1.194.928,84
14 acertos
324 apostas ganhadoras, R$ 1.964,74
13 acertos
10868 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
147204 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
807891 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
FORTALEZA/CE
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
ANAPOLIS/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
GOIANIA/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
ARACAJU/SE
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Quina
O concurso 6905 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 4.490.745,74. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
78 - 18 - 24 - 60 - 03.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
36 apostas ganhadoras, R$ 9.583,21
3 acertos
3.051 apostas ganhadoras, R$ 107,69
2 acertos
74.337 apostas ganhadoras, R$ 4,41
Dupla Sena
O concurso 2900 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 3.133.138,23 e o 2º sorteio avaliado em R$ 67.696,90. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
1º sorteio: 26 - 24 - 08 - 33 - 21 - 12.
2º sorteio: 48 - 16 - 41 - 22 - 28 - 19.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
20 apostas ganhadoras R$ 3.077,13
4 acertos
722 apostas ganhadoras R$ 97,41
3 acertos
12.672 apostas ganhadoras R$ 2,77
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
5 apostas ganhadoras R$ 11.077,68
4 acertos
543 apostas ganhadoras R$ 129,52
3 acertos
10.722 apostas ganhadoras R$ 3,27
Lotomania
O concurso 2863 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 3.762.582,88. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 4.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
96 - 93 - 81 - 78 - 47 - 85 - 89 - 60 - 71 - 28 - 29 - 87 - 30 - 32 - 37 - 61 - 72 - 82 - 18 - 88.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 69.330,91
18 acertos
60 apostas ganhadoras, R$ 2.166,59
17 acertos
462 apostas ganhadoras, R$ 281,37
16 acertos
2868 apostas ganhadoras, R$ 45,32
15 acertos
11539 apostas ganhadoras, R$ 11,26
0 acertos
Não houve acertador
Super Sete
O concurso 786 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 600.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 700.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
COLUNA 1 - 8.
COLUNA 2 - 0.
COLUNA 3 - 7.
COLUNA 4 - 1.
COLUNA 5 - 8.
COLUNA 6 - 9.
COLUNA 7 - 3.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
12 apostas ganhadoras, R$ 2.208,86
4 acertos
329 apostas ganhadoras, R$ 80,56
3 acertos
3.160 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar
A +Milionária é a nova loteria da CAIXA, com dez faixas de premiação e prêmio principal mínimo garantido de R$ 10 milhões a cada sorteio. Para apostar, o jogador deve selecionar seis números entre 1 e 50 na matriz de números e dois trevos entre 1 e 6 na matriz de trevos numerados.
Há a opção de deixar que o sistema escolha os números, conhecida como Surpresinha, ou repetir a mesma aposta em até cinco concursos consecutivos, chamada Teimosinha.
A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite escolher os seis números e os dois trevos.
Bolão
O Bolão CAIXA permite que grupos de amigos, familiares ou colegas de trabalho apostem juntos, aumentando a chance de concorrer aos prêmios.
Na +Milionária, é possível entrar em bolões a partir de R$ 12,00, com cotas individuais de no mínimo R$ 6,00. Os grupos podem ter de dois a cem participantes, dividindo o valor e os ganhos.
Também há bolões já organizados pelas unidades lotéricas, que permitem a participação sem a necessidade de montar o grupo, podendo haver tarifa de serviço de até 35% do valor da cota.