Caixa/Reprodução Timemania

As dezenas do concurso 2332 da Timemania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (16), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 67.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 68.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

47 - 13 - 50 - 23 - 71 - 17 - 28.

Time do coração: 29 - CORITIBA/PR.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

15 apostas ganhadoras, R$ 35.551,02

5 acertos

520 apostas ganhadoras, R$ 1.465,01

4 acertos

9.821 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

94.299 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

CORITIBA /PR

34.361 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Mega Sena

O concurso 2952 da Mega Sena sorteou o prêmio estimado de R$ 49.587.754,20. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 58.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

45 - 51 - 20 - 48 - 01 - 58.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

16 apostas ganhadoras, R$ 131.659,90

4 acertos

2.041 apostas ganhadoras, R$ 1.701,29

Quina

O concurso 6904 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 4.718.710,44. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:

14 - 23 - 42 - 09 - 46.

Premiação

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 4.718.710,45

4 acertos

84 apostas ganhadoras, R$ 4.606,02

3 acertos

4.495 apostas ganhadoras, R$ 81,97

2 acertos

95.966 apostas ganhadoras, R$ 3,83

Detalhamento

CUIABA/MT

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Lotofácil

O concurso 3564 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

07 - 05 - 19 - 25 - 20 - 14 - 24 - 23 - 11 - 08 - 06 - 21 - 12 - 09 - 13.

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

174 apostas ganhadoras, R$ 2.101,29

13 acertos

6240 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

84368 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

487291 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Dia de Sorte

O concurso 1153 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 1.300.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.600.000,00 para o próximo sorteio.Veja os números:

19 - 21 - 16 - 18 - 27 - 23 - 15.

Mês da Sorte: 07 - JULHO.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

51 apostas ganhadoras, R$ 2.807,14

5 acertos

1.828 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

23.676 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Julho

63.865 apostas ganhadoras, R$ 2,50





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.