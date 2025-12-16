Marcello Casal Jr. / Ag. Brasil Carteira de trabalho

O Governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou, nesta terça-feira (16), a oferta de 2.130 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda.

Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) são oferecidas 733 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.



E, para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.397 vagas.



Na Região Metropolitana, há remunerações de dois a três salários mínimos (R$ 3.036 a R$ 4.554) para as funções de gerente de farmácia, com exigência do Ensino Superior completo; de serralheiro, que requer o Ensino Fundamental completo e experiência comprovada, e motorista carreteiro, com o Ensino Médio completo, entre outras posições.



Além disso, há 93 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) em diferentes funções e faixas salariais.



Na região do Médio Paraíba, existem oportunidades como caixa de comércio, cozinheiro, encanador e trabalhador rural, entre outras.



Com salários de até R$ 4.554, existem chances para maçariqueiro e montador de andaimes, ambos para a cidade de Valença e com exigência do Ensino Médio completo.



Já na região Serrana, as 152 ofertas de emprego estão distribuídas por diferentes bairros da cidade de Teresópolis.



A remuneração média varia de um a dois salários mínimos (R$ 3.036), para funções como as de chefe de cozinha, pedreiro, empregado doméstico e atendente de farmácia.



Como se candidatar

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.





O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel de Vagas, disponível no site do governo do Estado do Rio.

Já quem busca uma oportunidade de estágio ou jovem aprendiz, pode se candidatar a uma das 1.397 vagas oferecidas.

São 1.213 vagas que podem ser consultadas no site Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), e 184, no site da Fundação Mudes.