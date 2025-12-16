Reprodução Bradesco e a Neoenergia realizaram as primeiras emissões de Debêntures Verdes

Uma operação bilionária acaba de ser anunciada pelo Bradesco e pela gigante Neoenergia: as duas empresas realizaram as primeiras emissões de debêntures verdes no âmbito do programa federal Eco Invest.

A transação, no valor total de R$ 1 bilhão, divididos entre as distribuidoras Neoenergia Coelba (BA) e Neoenergia Elektro (SP/MS), é inédita e marca um avanço na integração entre finanças sustentáveis e transição energética.

Os recursos captados serão destinados a iniciativas voltadas à modernização da infraestrutura elétrica, como a instalação de smart grids (redes inteligentes), o aterramento de linhas expostas a riscos climáticos e a renovação de subestações, linhas de transmissão e redes de distribuição.

O Bradesco BBI atuou como coordenador exclusivo e assessor ESG da emissão, apoiando a Neoenergia para que a operação atendesse às exigências de destinação de recursos para projetos com benefícios ambientais mensuráveis. O Programa Eco Invest estabelece rigorosos parâmetros de elegibilidade, que incluem evidências de ganhos de eficiência e mitigação de impactos climáticos em toda a cadeia de valor da energia.

“Essa captação reconhece a solidez do nosso plano de investimentos, voltado à modernização, digitalização e à resiliência da rede. Os recursos financiarão projetos que aumentam a confiabilidade do sistema e reduzem as emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa), um dos pilares centrais da nossa estratégia de sustentabilidade”, ressalta Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia.

A emissão conta com prazo de 10 anos e pagamento de juros semestrais.

Leia mais : BNDES anuncia R$ 21 bi para a economia verde

