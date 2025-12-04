Caixa/Reprodução Timemania

As dezenas do concurso 2327 da Mega-Sena foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quinta-feira (04), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 58.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 60.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

42 - 46 - 73 - 35 - 71 - 07 - 04.

Time do coração: 09 - ATLÉTICO/GO.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

13 apostas ganhadoras, R$ 41.755,97

5 acertos

457 apostas ganhadoras, R$ 1.696,86

4 acertos

9.055 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

88.387 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

ATLETICO /GO

32.584 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Mega Sena

O concurso 2947 da Mega Sena sorteou o prêmio estimado de R$ 7.210.491,94. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 12.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

44 - 10 - 39 - 15 - 04 - 37.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

86 apostas ganhadoras, R$ 14.699,14

4 acertos

2.287 apostas ganhadoras, R$ 911,11

Quina

O concurso 6894 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 5.089.114,16. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:

24 - 33 - 44 - 22 - 69.

Premiação

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 5.089.114,17

4 acertos

119 apostas ganhadoras, R$ 3.689,91

3 acertos

5.397 apostas ganhadoras, R$ 77,48

2 acertos

103.746 apostas ganhadoras, R$ 4,03

Detalhamento

RIO CLARO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Lotofácil

O concurso 3554 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Cinco apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

16 - 04 - 15 - 11 - 08 - 05 - 18 - 12 - 09 - 25 - 22 - 23 - 14 - 03 - 01.

Premiação

15 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 321.930,69

14 acertos

352 apostas ganhadoras, R$ 1.369,75

13 acertos

9149 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

101787 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

532076 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

BELO HORIZONTE/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

MONTES CLAROS/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

JURUENA/MT

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

TERRA ROXA/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

ITU/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Dia de Sorte

O concurso 1148 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 150.000,00. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:

20 - 15 - 17 - 06 - 05 - 16 - 23.

Mês da Sorte: 05 - MAIO.

Premiação

7 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 187.747,47

6 acertos

28 apostas ganhadoras, R$ 2.873,69

5 acertos

785 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

11.527 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Maio

40.729 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Detalhamento

BELO HORIZONTE/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.