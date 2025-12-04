As dezenas do concurso 2327 da Mega-Sena foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quinta-feira (04), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 58.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 60.000.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
42 - 46 - 73 - 35 - 71 - 07 - 04.
Time do coração: 09 - ATLÉTICO/GO.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
13 apostas ganhadoras, R$ 41.755,97
5 acertos
457 apostas ganhadoras, R$ 1.696,86
4 acertos
9.055 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
88.387 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
ATLETICO /GO
32.584 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Mega Sena
O concurso 2947 da Mega Sena sorteou o prêmio estimado de R$ 7.210.491,94. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 12.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
44 - 10 - 39 - 15 - 04 - 37.
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
86 apostas ganhadoras, R$ 14.699,14
4 acertos
2.287 apostas ganhadoras, R$ 911,11
Quina
O concurso 6894 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 5.089.114,16. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:
24 - 33 - 44 - 22 - 69.
Premiação
5 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 5.089.114,17
4 acertos
119 apostas ganhadoras, R$ 3.689,91
3 acertos
5.397 apostas ganhadoras, R$ 77,48
2 acertos
103.746 apostas ganhadoras, R$ 4,03
Detalhamento
RIO CLARO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos
Lotofácil
O concurso 3554 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Cinco apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:
16 - 04 - 15 - 11 - 08 - 05 - 18 - 12 - 09 - 25 - 22 - 23 - 14 - 03 - 01.
Premiação
15 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 321.930,69
14 acertos
352 apostas ganhadoras, R$ 1.369,75
13 acertos
9149 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
101787 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
532076 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
BELO HORIZONTE/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
MONTES CLAROS/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
JURUENA/MT
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
TERRA ROXA/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
ITU/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Dia de Sorte
O concurso 1148 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 150.000,00. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:
20 - 15 - 17 - 06 - 05 - 16 - 23.
Mês da Sorte: 05 - MAIO.
Premiação
7 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 187.747,47
6 acertos
28 apostas ganhadoras, R$ 2.873,69
5 acertos
785 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
11.527 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Maio
40.729 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Detalhamento
BELO HORIZONTE/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
Como jogar
A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.