MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Lotofácil, Quina e outras loterias

As dezenas do concurso 6885 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (24), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 5.703.852,25. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 6.800.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

41 - 39 - 78 - 12 - 68.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

35 apostas ganhadoras, R$ 12.293,47

3 acertos

2.603 apostas ganhadoras, R$ 157,42

2 acertos

71.689 apostas ganhadoras, R$ 5,71

Lotofácil

O concurso 3545 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Seis apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

14 - 22 - 06 - 08 - 11 - 19 - 04 - 25 - 07 - 17 - 05 - 01 - 21 - 12.

Premiação

15 acertos

6 apostas ganhadoras, R$ 275.315,74

14 acertos

348 apostas ganhadoras, R$ 1.421,85

13 acertos

9251 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

106805 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

502750 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

BELO HORIZONTE/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

CUIABA/MT

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

RIO DE JANEIRO/RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

TUPA/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Lotomania

O concurso 2853 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 1.588.900,43. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 2.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

53 - 37 - 52 - 41 - 90 - 77 - 57 - 73 - 66 - 27 - 68 - 87 - 60 - 71 - 79 - 62 - 43 - 82 - 11 - 95.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

9 apostas ganhadoras, R$ 20.549,83

18 acertos

75 apostas ganhadoras, R$ 2.201,76

17 acertos

612 apostas ganhadoras, R$ 188,87

16 acertos

3432 apostas ganhadoras, R$ 33,68

15 acertos

17532 apostas ganhadoras, R$ 6,59

0 acertos

Não houve acertador

Dupla Sena

O concurso 2890 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 879.629,09 e o 2º sorteio avaliado em R$ 45.555,21. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.100.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

1º sorteio: 16 - 12 - 11 - 23 - 34 - 03.

2º sorteio: 27 - 41 - 13 - 25 - 29 - 43.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

6 apostas ganhadoras R$ 6.902,31

4 acertos

408 apostas ganhadoras R$ 116,00

3 acertos

8.085 apostas ganhadoras R$ 2,92

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

12 apostas ganhadoras R$ 3.106,04

4 acertos

471 apostas ganhadoras R$ 100,48

3 acertos

8.114 apostas ganhadoras R$ 2,91

Super Sete



O concurso 776 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 5.400.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.400.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

COLUNA 1 - 3.

COLUNA 2 - 2.

COLUNA 3 - 1.

COLUNA 4 - 6.

COLUNA 5 - 1.

COLUNA 6 - 8.

COLUNA 7 - 9.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 28.277,39

5 acertos

45 apostas ganhadoras, R$ 1.795,38

4 acertos

1.119 apostas ganhadoras, R$ 72,20

3 acertos

10.537 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.