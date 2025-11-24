As dezenas do concurso 6885 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (24), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 5.703.852,25. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 6.800.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
41 - 39 - 78 - 12 - 68.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
35 apostas ganhadoras, R$ 12.293,47
3 acertos
2.603 apostas ganhadoras, R$ 157,42
2 acertos
71.689 apostas ganhadoras, R$ 5,71
Lotofácil
O concurso 3545 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Seis apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:
14 - 22 - 06 - 08 - 11 - 19 - 04 - 25 - 07 - 17 - 05 - 01 - 21 - 12.
Premiação
15 acertos
6 apostas ganhadoras, R$ 275.315,74
14 acertos
348 apostas ganhadoras, R$ 1.421,85
13 acertos
9251 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
106805 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
502750 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
BELO HORIZONTE/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
CUIABA/MT
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
RIO DE JANEIRO/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
TUPA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Lotomania
O concurso 2853 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 1.588.900,43. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 2.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
53 - 37 - 52 - 41 - 90 - 77 - 57 - 73 - 66 - 27 - 68 - 87 - 60 - 71 - 79 - 62 - 43 - 82 - 11 - 95.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
9 apostas ganhadoras, R$ 20.549,83
18 acertos
75 apostas ganhadoras, R$ 2.201,76
17 acertos
612 apostas ganhadoras, R$ 188,87
16 acertos
3432 apostas ganhadoras, R$ 33,68
15 acertos
17532 apostas ganhadoras, R$ 6,59
0 acertos
Não houve acertador
Dupla Sena
O concurso 2890 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 879.629,09 e o 2º sorteio avaliado em R$ 45.555,21. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.100.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
1º sorteio: 16 - 12 - 11 - 23 - 34 - 03.
2º sorteio: 27 - 41 - 13 - 25 - 29 - 43.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
6 apostas ganhadoras R$ 6.902,31
4 acertos
408 apostas ganhadoras R$ 116,00
3 acertos
8.085 apostas ganhadoras R$ 2,92
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
12 apostas ganhadoras R$ 3.106,04
4 acertos
471 apostas ganhadoras R$ 100,48
3 acertos
8.114 apostas ganhadoras R$ 2,91
Super Sete
O concurso 776 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 5.400.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.400.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
COLUNA 1 - 3.
COLUNA 2 - 2.
COLUNA 3 - 1.
COLUNA 4 - 6.
COLUNA 5 - 1.
COLUNA 6 - 8.
COLUNA 7 - 9.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 28.277,39
5 acertos
45 apostas ganhadoras, R$ 1.795,38
4 acertos
1.119 apostas ganhadoras, R$ 72,20
3 acertos
10.537 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.