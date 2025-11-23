Caixa/Reprodução Timemania

Sete jogos das loterias da Caixa Econômica Federal estão com prêmios acumulados, depois dos últimos sorteios.

Confira os que vão acontecer nesta semana, assim como os valores.

Timemania

A Timemania acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 2323, será de R$ 51,5 milhões. O sorteio acontece nesta terça-feira (25).

Mega-Sena

A Mega-Sena também acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 2943, será de R$ 18 milhões. O sorteio acontece nesta terça-feira (25).

Quina



A Quina também acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 6885, será de R$ 6 milhões. O sorteio acontece nesta segunda-feira (24).

Lotomania

A Lotomania acumulou novamente na última semana e o valor estimado para o próximo sorteio chega a R$ 1,6 milhões no concurso 2853, que será sorteado nesta segunda-feira (24).

Dupla Sena

A Dupla Sena não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a segunda-feira (24) agora é estimado em R$ 900 mil para o concurso 2890.

Super Sete

A Super Sete também não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor estimado de R$ 5,4 milhões para a próxima premiação, de número 776, que será realizada nesta segunda-feira (24).

+ Milionária

A + Milionária não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a quarta-feira (26) é estimado em R$ 10 milhões para o concurso 306.





Os apostadores interessados em participar dos próximos concursos podem registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo/site oficial da Caixa Econômica Federal.