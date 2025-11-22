Agência Brasil Mega-Sena sorteia prêmio hoje

O concurso 2942 da Mega-Sena foi realizado neste sábado (22), com prêmio estimado em R$ 10 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Mas ninguém acertou e o prêmio acumulou em R$ 18 milhões para o próximo sorteio, na terça-feira (25).

O sorteio aconteceu às 21 horas, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Todos os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa

Confira as dezenas sorteadas:

30-60-12-54-40-46

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

26 apostas ganhadoras, R$ 80.236,08

4 acertos

2.092 apostas ganhadoras, R$ 1.643,73

Como funciona o jogo

A Mega-Sena realiza sorteios às terças, quintas e sábados, sempre com seis dezenas sorteadas entre 60 disponíveis. Ganha o prêmio principal quem acertar os seis números, mas também é possível receber valores menores acertando quatro ou cinco dezenas.

O apostador pode escolher os números manualmente ou deixar que o sistema faça a seleção automática (Surpresinha). Outra opção é a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em até oito concursos seguidos.

Apostas online

No caso das apostas pela internet, o valor mínimo é de R$ 30, que pode ser alcançado com várias apostas simples ou combinações maiores.





Confira os demais sorteios deste sábado (22)

Lotofácil - concurso 3544

Prêmio estimado em R$ 6 milhões

Dezenas sorteadas:

10-04-12-01- 25-22-11-21-08-23-20-17-05-15-06

5 ganhadores

Uba (MG)/Curitiba (PR)/ Belfort Roxo (RJ)/ Silva Jardim (RJ)/Ubatuba (SP)

Premiação

15 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 1.032.748,60

14 acertos

528 apostas ganhadoras, R$ 1.595,48

13 acertos

16742 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

184095 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

929919 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Quina - concurso 6884

Prêmio estimado em R$ 600 mil

Dezenas sorteadas:

18-05-70-55-46

Prêmio acumulou em R$ 6 milhões

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

33 apostas ganhadoras, R$ 8.808,08

3 acertos

2.809 apostas ganhadoras, R$ 98,54

2 acertos

65.760 apostas ganhadoras, R$ 4,20

Timemania - concurso 2322

Prêmio estimado em R$ 50 milhões

Dezenas sorteadas:

40-37-72-07-12-27-04

Time do coração: 63 - Pouso Alegre/MG

Prêmio acumulou em R$ 51,5 milhões

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

14 apostas ganhadoras, R$ 40.571,42

5 acertos

561 apostas ganhadoras, R$ 1.446,39

4 acertos

10.553 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

99.501 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

POUSO ALEGRE /MG

22.196 apostas ganhadoras, R$ 8,50





+Milionária - concurso 305

Prêmio estimado em R$ 10 milhões

Dezenas sorteadas:

47-16-04-10-34-40

Trevos: 4 e 2

Prêmio acumulou em R$ 10 milhões

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

9 apostas ganhadoras, R$ 25.281,01

4 acertos + 2 trevos

33 apostas ganhadoras, R$ 2.273,01

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

526 apostas ganhadoras, R$ 142,60

3 acertos + 2 trevos

727 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

5570 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

6247 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

44776 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Dia da Sorte - concurso 1143

Prêmio estimado em R$ 150 mil

Dezenas sorteadas:

20-13-07-16-31-08-11

Mês da sorte: 12 (dezembro)

2 ganhadores

Araucária (PR)/Mato Queimado (RS)

Premiação

7 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 113.912,10

6 acertos

34 apostas ganhadoras, R$ 2.871,73

5 acertos

1.425 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

17.463 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Dezembro

53.447 apostas ganhadoras, R$ 2,50











