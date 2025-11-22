O concurso 2942 da Mega-Sena foi realizado neste sábado (22), com prêmio estimado em R$ 10 milhões para quem acertar as seis dezenas.
Mas ninguém acertou e o prêmio acumulou em R$ 18 milhões para o próximo sorteio, na terça-feira (25).
O sorteio aconteceu às 21 horas, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
Todos os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa
Confira as dezenas sorteadas:
30-60-12-54-40-46
Prêmio acumulou em R$ 18 milhões
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
26 apostas ganhadoras, R$ 80.236,08
4 acertos
2.092 apostas ganhadoras, R$ 1.643,73
Como funciona o jogo
A Mega-Sena realiza sorteios às terças, quintas e sábados, sempre com seis dezenas sorteadas entre 60 disponíveis. Ganha o prêmio principal quem acertar os seis números, mas também é possível receber valores menores acertando quatro ou cinco dezenas.
O apostador pode escolher os números manualmente ou deixar que o sistema faça a seleção automática (Surpresinha). Outra opção é a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em até oito concursos seguidos.
Apostas online
No caso das apostas pela internet, o valor mínimo é de R$ 30, que pode ser alcançado com várias apostas simples ou combinações maiores.
Confira os demais sorteios deste sábado (22)
Lotofácil - concurso 3544
Prêmio estimado em R$ 6 milhões
Dezenas sorteadas:
10-04-12-01- 25-22-11-21-08-23-20-17-05-15-06
5 ganhadores
Uba (MG)/Curitiba (PR)/ Belfort Roxo (RJ)/ Silva Jardim (RJ)/Ubatuba (SP)
Premiação
15 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 1.032.748,60
14 acertos
528 apostas ganhadoras, R$ 1.595,48
13 acertos
16742 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
184095 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
929919 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Quina - concurso 6884
Prêmio estimado em R$ 600 mil
Dezenas sorteadas:
18-05-70-55-46
Prêmio acumulou em R$ 6 milhões
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
33 apostas ganhadoras, R$ 8.808,08
3 acertos
2.809 apostas ganhadoras, R$ 98,54
2 acertos
65.760 apostas ganhadoras, R$ 4,20
Timemania - concurso 2322
Prêmio estimado em R$ 50 milhões
Dezenas sorteadas:
40-37-72-07-12-27-04
Time do coração: 63 - Pouso Alegre/MG
Prêmio acumulou em R$ 51,5 milhões
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
14 apostas ganhadoras, R$ 40.571,42
5 acertos
561 apostas ganhadoras, R$ 1.446,39
4 acertos
10.553 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
99.501 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
POUSO ALEGRE /MG
22.196 apostas ganhadoras, R$ 8,50
+Milionária - concurso 305
Prêmio estimado em R$ 10 milhões
Dezenas sorteadas:
47-16-04-10-34-40
Trevos: 4 e 2
Prêmio acumulou em R$ 10 milhões
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
9 apostas ganhadoras, R$ 25.281,01
4 acertos + 2 trevos
33 apostas ganhadoras, R$ 2.273,01
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
526 apostas ganhadoras, R$ 142,60
3 acertos + 2 trevos
727 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
5570 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
6247 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
44776 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Dia da Sorte - concurso 1143
Prêmio estimado em R$ 150 mil
Dezenas sorteadas:
20-13-07-16-31-08-11
Mês da sorte: 12 (dezembro)
2 ganhadores
Araucária (PR)/Mato Queimado (RS)
Premiação
7 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 113.912,10
6 acertos
34 apostas ganhadoras, R$ 2.871,73
5 acertos
1.425 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
17.463 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Dezembro
53.447 apostas ganhadoras, R$ 2,50