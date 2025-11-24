Divulgação/MDS A recarga se iniciou nesta segunda (24)

O programa Gás do Povo, do Governo Federal, que oferece gás de cozinha gratuitamente para famílias em situação de vulnerabilidade social, começou nesta segunda-feira (24).

As recargas dos botijões acontecem em 10 capitais do Brasil. São elas:

São Paulo

Salvador

Fortaleza

Recife

Belém

Belo Horizonte

Goiânia

Teresina

Natal

Porto Alegre

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome investiu, aproximadamente, R$ 94 milhões na primeira fase do programa.

Quem pode receber o benefício?

São contempladas pelo benefício famílias inscritas no CadÚnico, com renda per capita mensal de até meio salário mínimo - o equivalente a R$ 759,00. Elas terão direito a 4 a 6 botijões por ano, de acordo com o número de pessoas na casa.

A retirada do benefício do Gás do Povo será feita diretamente nas revendedoras credenciadas, sem necessidade de intermediários financeiros.

Os beneficiários poderão comprovar o direito ao Vale Gás apresentando o cartão do Bolsa Família, o cartão de débito da Caixa ou o CPF, acompanhado do código de validação enviado para o celular.

Desde 23 de outubro, a Caixa Econômica Federal abriu o cadastro para as revendedoras interessadas em participar. Podem se inscrever empresas que estejam registradas na ANP (Agência Nacional do Petróleo), com situação regular na Receita Federal, conta corrente Pessoa Jurídica na Caixa e que aceitem a maquininha da estatal como forma de pagamento.

O programa tem como objetivo chegar a mais de 15 milhões de famílias até março de 2026. Além de combater a fome, o Gás do Povo pretende garantir que famílias tenham acesso seguro ao gás de cozinha e reduzir os riscos de acidentes ou problemas de saúde causados pelo uso de fontes inadequadas de combustão.