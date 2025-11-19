As dezenas do concurso 304 da +Milionária foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (12), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 10.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 10.000.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
22 - 50 - 14 - 40 - 02 - 36.
Trevos: 1 - 2.
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
21 apostas ganhadoras, R$ 11.304,07
4 acertos + 2 trevos
43 apostas ganhadoras, R$ 1.819,97
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
700 apostas ganhadoras, R$ 111,79
3 acertos + 2 trevos
819 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
7299 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
6175 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
55300 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Lotofácil
O concurso 3542 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 5.000.000,00. Veja os números:
25 - 21 - 11 - 22 - 24 - 18 - 19 - 01 - 23 - 13 - 02 - 12 - 05 - 08 - 15.
Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 2.356.437,98
14 acertos
434 apostas ganhadoras, R$ 2.011,17
13 acertos
14642 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
184964 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
1000580 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
ITUPEVA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
OLIMPIA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Quina
O concurso 6882 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 4.013.568,22. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
60 - 36 - 80 - 18 - 16.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
33 apostas ganhadoras, R$ 12.228,69
3 acertos
2.786 apostas ganhadoras, R$ 137,95
2 acertos
76.980 apostas ganhadoras, R$ 4,99
- LEIA TAMBÉM: Timemania acumula e prêmio chega a R$ 50 milhões
Dupla Sena
O concurso 2888 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 570.927,06 e o 2º sorteio avaliado em R$ 39.211,28. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 750.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
1º sorteio: 47 - 38 - 04 - 28 - 39 - 08.
2º sorteio: 46 - 49 - 40 - 48 - 31 - 19.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
6 apostas ganhadoras R$ 5.941,11
4 acertos
261 apostas ganhadoras R$ 156,08
3 acertos
5.713 apostas ganhadoras R$ 3,56
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
4 apostas ganhadoras R$ 8.020,49
4 acertos
243 apostas ganhadoras R$ 167,65
3 acertos
5.367 apostas ganhadoras R$ 3,79
Lotomania
O concurso 2851 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 536.479,58. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
62 - 24 - 37 - 87 - 43 - 15 - 60 - 85 - 40 - 94 - 08 - 02 - 34 - 81 - 51 - 20 - 30 - 25 - 67 - 77.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 50.865,20
18 acertos
30 apostas ganhadoras, R$ 3.179,08
17 acertos
252 apostas ganhadoras, R$ 378,46
16 acertos
1732 apostas ganhadoras, R$ 55,06
15 acertos
7744 apostas ganhadoras, R$ 12,31
0 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 76.297,81
Super Sete
O concurso 774 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 5.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.200.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
COLUNA 1 - 7.
COLUNA 2 - 9.
COLUNA 3 - 9.
COLUNA 4 - 8.
COLUNA 5 - 6.
COLUNA 6 - 2.
COLUNA 7 - 6.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 26.949,07
5 acertos
76 apostas ganhadoras, R$ 1.013,12
4 acertos
994 apostas ganhadoras, R$ 77,46
3 acertos
8.833 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar
A +Milionária é a nova loteria da CAIXA, com dez faixas de premiação e prêmio principal mínimo garantido de R$ 10 milhões a cada sorteio. Para apostar, o jogador deve selecionar seis números entre 1 e 50 na matriz de números e dois trevos entre 1 e 6 na matriz de trevos numerados.
Há a opção de deixar que o sistema escolha os números, conhecida como Surpresinha, ou repetir a mesma aposta em até cinco concursos consecutivos, chamada Teimosinha.
A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite escolher os seis números e os dois trevos.
Bolão
O Bolão CAIXA permite que grupos de amigos, familiares ou colegas de trabalho apostem juntos, aumentando a chance de concorrer aos prêmios.
Na +Milionária, é possível entrar em bolões a partir de R$ 12,00, com cotas individuais de no mínimo R$ 6,00. Os grupos podem ter de dois a cem participantes, dividindo o valor e os ganhos.
Também há bolões já organizados pelas unidades lotéricas, que permitem a participação sem a necessidade de montar o grupo, podendo haver tarifa de serviço de até 35% do valor da cota.