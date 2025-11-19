Caixa/Reprodução +Milionária

As dezenas do concurso 304 da +Milionária foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (12), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 10.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 10.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

22 - 50 - 14 - 40 - 02 - 36.

Trevos: 1 - 2.

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

21 apostas ganhadoras, R$ 11.304,07

4 acertos + 2 trevos

43 apostas ganhadoras, R$ 1.819,97

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

700 apostas ganhadoras, R$ 111,79

3 acertos + 2 trevos

819 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

7299 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

6175 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

55300 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Lotofácil

O concurso 3542 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 5.000.000,00. Veja os números:

25 - 21 - 11 - 22 - 24 - 18 - 19 - 01 - 23 - 13 - 02 - 12 - 05 - 08 - 15.

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 2.356.437,98

14 acertos

434 apostas ganhadoras, R$ 2.011,17

13 acertos

14642 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

184964 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

1000580 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

ITUPEVA/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

OLIMPIA/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Quina

O concurso 6882 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 4.013.568,22. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:



60 - 36 - 80 - 18 - 16.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

33 apostas ganhadoras, R$ 12.228,69

3 acertos

2.786 apostas ganhadoras, R$ 137,95

2 acertos

76.980 apostas ganhadoras, R$ 4,99

Dupla Sena

O concurso 2888 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 570.927,06 e o 2º sorteio avaliado em R$ 39.211,28. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 750.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

1º sorteio: 47 - 38 - 04 - 28 - 39 - 08.

2º sorteio: 46 - 49 - 40 - 48 - 31 - 19.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

6 apostas ganhadoras R$ 5.941,11

4 acertos

261 apostas ganhadoras R$ 156,08

3 acertos

5.713 apostas ganhadoras R$ 3,56

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

4 apostas ganhadoras R$ 8.020,49

4 acertos

243 apostas ganhadoras R$ 167,65

3 acertos

5.367 apostas ganhadoras R$ 3,79

Lotomania

O concurso 2851 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 536.479,58. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

62 - 24 - 37 - 87 - 43 - 15 - 60 - 85 - 40 - 94 - 08 - 02 - 34 - 81 - 51 - 20 - 30 - 25 - 67 - 77.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 50.865,20

18 acertos

30 apostas ganhadoras, R$ 3.179,08

17 acertos

252 apostas ganhadoras, R$ 378,46

16 acertos

1732 apostas ganhadoras, R$ 55,06

15 acertos

7744 apostas ganhadoras, R$ 12,31

0 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 76.297,81

Super Sete

O concurso 774 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 5.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.200.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

COLUNA 1 - 7.

COLUNA 2 - 9.

COLUNA 3 - 9.

COLUNA 4 - 8.

COLUNA 5 - 6.

COLUNA 6 - 2.

COLUNA 7 - 6.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 26.949,07

5 acertos

76 apostas ganhadoras, R$ 1.013,12

4 acertos

994 apostas ganhadoras, R$ 77,46

3 acertos

8.833 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Como jogar

A +Milionária é a nova loteria da CAIXA, com dez faixas de premiação e prêmio principal mínimo garantido de R$ 10 milhões a cada sorteio. Para apostar, o jogador deve selecionar seis números entre 1 e 50 na matriz de números e dois trevos entre 1 e 6 na matriz de trevos numerados.

Há a opção de deixar que o sistema escolha os números, conhecida como Surpresinha, ou repetir a mesma aposta em até cinco concursos consecutivos, chamada Teimosinha.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite escolher os seis números e os dois trevos.

Bolão

O Bolão CAIXA permite que grupos de amigos, familiares ou colegas de trabalho apostem juntos, aumentando a chance de concorrer aos prêmios.

Na +Milionária, é possível entrar em bolões a partir de R$ 12,00, com cotas individuais de no mínimo R$ 6,00. Os grupos podem ter de dois a cem participantes, dividindo o valor e os ganhos.

Também há bolões já organizados pelas unidades lotéricas, que permitem a participação sem a necessidade de montar o grupo, podendo haver tarifa de serviço de até 35% do valor da cota.

