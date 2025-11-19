Governo Federal CPNU









O Governo Federal divulgou as regras para a Avaliação de Títulos do Concurso Público Nacional Unificado ( CPNU). Esta fase, que é considerada a terceira da prova, é exclusiva para candidatos aprovados nas provas objetivas e que concorrem a cargos onde a análise curricular está prevista em edital. O envio da documentação começa nesta sexta-feira (21), às 14h, e segue até as 23h59 do dia 25 de novembro.

O candidato que não enviar a documentação dentro do prazo não será eliminado do concurso, mas receberá nota zero. A pontuação máxima varia de acordo com o nível de escolaridade do cargo: até 2 pontos para carreiras de nível, intermediário e até cinco pontos para nível superior, conforme os critérios estabelecidos nos anexos dos blocos temáticos.

Esta fase será totalmente digital. Os comprovantes devem ser anexados exclusivamente no portal oficial da banca organizadora, no site da Fundação Getúlio Vargas(FGV). O sistema aceitará arquivos nos formatos PDF ou imagem (JPG, JPEG, PNG). É obrigatório que as cópias, sejam de documentos originais ou autenticado.

O diploma utilizado para o cargo não conta pontos nesta fase. Serão considerados títulos acadêmicos adicionais (como mestrados e doutorados), além de artigos científicos. Diplomas obtidos no exterior exigem reconhecimento por uma universidade brasileira.

A responsabilidade pelo preenchimento correto nos campos específicos é apenas do participante. O resultado da análise deve ser divulgado em janeiro de 2026.