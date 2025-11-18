Caixa/Reprodução Timemania

As dezenas do concurso 2321 da Timemania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (18), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 49.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 50.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

31 - 13 - 09 - 27 - 52 - 15 - 05.

Time do Coração: 43 - GRÊMIO/RS.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

18 apostas ganhadoras, R$ 25.964,33

5 acertos

718 apostas ganhadoras, R$ 929,88

4 acertos

11.660 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

97.980 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

GREMIO /RS

50.567 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Mega Sena

O concurso 2941 da Mega Sena sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.712.693,81. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 10.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

35 - 51 - 30 - 48 - 33 - 14.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

24 apostas ganhadoras, R$ 50.276,06

4 acertos

1.523 apostas ganhadoras, R$ 1.305,93

Quina

O concurso 6881 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.071.959,02. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 4.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

57 - 52 - 26 - 49 - 54.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

60 apostas ganhadoras, R$ 6.045,05

3 acertos

4.816 apostas ganhadoras, R$ 71,72

2 acertos

74.300 apostas ganhadoras, R$ 4,64

Lotofácil

O concurso 3541 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

06 - 13 - 21 - 23 - 16 - 08 - 01 - 25 - 18 - 04 - 19 - 03 - 17 - 14 - 02.

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

137 apostas ganhadoras, R$ 2.753,20

13 acertos

7112 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

85356 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

467882 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Dia de Sorte

O concurso 1142 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 3.400.000,00. Veja os números:

23 - 24 - 20 - 30 - 22 - 31 - 28.

Mês da Sorte: 05 - MAIO.

Premiação

7 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 3.641.283,30

6 acertos

142 apostas ganhadoras, R$ 2.159,79

5 acertos

3.943 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

46.656 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Maio

151.673 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Detalhamento

FARROUPILHA/RS

Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.