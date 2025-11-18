COP30 destaca potencial oceânico para reduzir 35% das emissões

A enviada especial da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) para Oceanos, Marinez Scherer, anunciou nesta terça-feira (18) a criação do chamado blue package(pacote azul), um roteiro de ação para acelerar soluções baseadas no oceano. O plano foi criado por atores não estatais, especialistas climáticos brasileiros e a presidência da COP30.
Segundo Marinez Scherer, o blue package pode ajudar a reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa em até 35% até 2050 – mais de um terço do necessário para manter o aquecimento em 1,5°C.
“Estamos confiantes de que a COP e todas as partes entendem o papel central do oceano e estão prontas para implementar soluções baseadas no oceano para a crise climática no relatório final dos documentos”, disse a enviada.
“Queremos implementar o que precisamos para restaurar e proteger zonas costeiras e ecossistemas marinhos, e garantir que o oceano continue atuando como o principal regulador climático do planeta”, complementou.
O objetivo do pacote também é criar uma estrutura para destravar financiamento, atrair investimentos privados e construir carteiras confiáveis para detecção de riscos oceânicos.
Oceanos no centro da agenda na COP30
O blue package inclui cerca de 70 soluções sobre energia renovável oceânica, descarbonização da navegação, aquicultura sustentável, conservação marinha, turismo costeiro, empreendedorismo e inovação. Entre elas, estão melhorar a relação das pessoas com o oceano e opções potenciais de transição para petróleo e gás offshore.
Essas soluções apoiam diretamente a mitigação, adaptação, proteção da biodiversidade, segurança alimentar e resiliência costeira. A estimativa é que seja necessário investir de US$ 130 bilhões a US$ 170 bilhões. Segundo os organizadores, o valor oferece aos ministérios das finanças, bancos de desenvolvimento e investidores privados uma noção da escala necessária e de oportunidades.
“Destravar esse capital depende de condições adequadas: regulamentações certas, instrumentos de redução de risco e abordagens de financiamento misto [ blended finance ]. A implementação também exige responsabilização”, disse Marinez Scherer.
A enviada especial também anunciou a criação do Ocean Breakthroughs Dashboard, uma ferramenta para monitorar o progresso do cuidado com os oceanos. A ferramenta entrou no ar ontem (17) e, segundo os responsáveis, representa “um novo contrato social para a proteção dos oceanos”.
Segundo a liderança responsável pela apresentação, o oceano precisa estar no centro da agenda, ao lado das florestas e da biodiversidade, porque “vivemos em um único planeta” e esses sistemas “nos mantêm estáveis e em equilíbrio”. O blue package permitirá conectar compromissos nacionais com esforços globais já em curso.
Também foi anunciado que 17 países já se comprometeram a incorporar o oceano em seus planos climáticos atualizados. Além do Brasil e da França, Austrália, Fiji, Quênia, México, Palau, República das Seychelles, Chile, Madagascar e Reino Unido já haviam aderido à iniciativa. Os novos países são Bélgica, Camboja, Canadá, Indonésia, Portugal e Singapura.
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
- COP30 destaca potencial oceânico para reduzir 35% das emissõesPacote com cerca de 70 soluções foi anunciado hoje (18) em Belém
- Como a arquitetura pode se adaptar à crise climática?Iniciativas vão de novos materiais a mudanças legais e apontam caminhos para construções mais sustentáveis – ainda marcadas por desigualdades
- Menos carros, mais vida urbanaConheça iniciativas que transformam a vidas nas cidades
- Entenda os pontos em negociação na retal final da COP30Conferência tem presença de ministros para articulação política
- Crise climática afeta saúde mental de latino-americanosSecas, furacões, ondas de calor e inundações deixam marcas profundas na saúde mental da população na América Latina, despertando atenção de especialistas
- Informalidade urbana nas favelas: peça do sistema, não falhaA informalidade não é falha, ausência ou efeito do desenvolvimento urbano, mas elemento central do regime urbano nos países do Sul Global
- O futuro da energia solar no quintal dos brasileirosA descentralização da geração elétrica pode transformar bairros em protagonistas da transição energética – com mais educação, engajamento e justiça territorial
- Dilemas da América Latina: transição, exploração e futuro climáticoA América Latina liderará uma nova era de desenvolvimento sustentável ou apenas dará um novo nome para o velho extrativismo?
- Desigualdade salarial entre homens e mulheres baixa para 15,8% em 2023Pesquisa do IBGE mostra que desigualdade diminuiu em relação a 2022
- Onde estão as mulheres no financiamento climático?Apesar de mais afetadas e atuantes, mulheres seguem com acesso mínimo ao financiamento climático
O post COP30 destaca potencial oceânico para reduzir 35% das emissões apareceu primeiro em ESG Insights.