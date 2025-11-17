As dezenas do concurso 3540 da Lotofácil foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (17), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 12.000.000.00. Oito apostas dividiram o maior valor do sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
10 - 25 - 06 - 22 - 13 - 15 - 02 - 16 - 18 - 14 - 09 - 23 - 05 - 03 - 01.
Premiação
15 acertos
8 apostas ganhadoras, R$ 1.393.089,65
14 acertos
856 apostas ganhadoras, R$ 1.859,76
13 acertos
27191 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
329528 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
1758304 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
ITAPEMIRIM/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
RIBEIRAO DAS NEVES/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
PINHAIS/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
RIO DE JANEIRO/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
RIO DE JANEIRO/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
PACARAIMA/RR
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
PORTO ALEGRE/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Quina
O concurso 6880 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.225.652,16. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.200.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
44 - 31 - 57 - 62 - 61.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
24 apostas ganhadoras, R$ 14.974,18
3 acertos
2.062 apostas ganhadoras, R$ 165,98
2 acertos
59.055 apostas ganhadoras, R$ 5,79
Lotomania
O concurso 2850 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 4.082.477,42. Oito apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:
75 - 91 - 41 - 52 - 32 - 72 - 28 - 85 - 68 - 71 - 61 - 64 - 34 - 83 - 58 - 15 - 62 - 31 - 18 - 01.
Premiação
20 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 1.360.825,81
19 acertos
17 apostas ganhadoras, R$ 12.624,06
18 acertos
81 apostas ganhadoras, R$ 2.365,61
17 acertos
550 apostas ganhadoras, R$ 243,87
16 acertos
3583 apostas ganhadoras, R$ 37,43
15 acertos
12398 apostas ganhadoras, R$ 10,81
0 acertos
Não houve acertador
Detalhamento
BARREIRAS/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos
SAO LUIS/MA
1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos
SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos
Dupla Sena
O concurso 2887 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 429.947,27 e o 2º sorteio avaliado em R$ 34.039,94. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 600.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
1º sorteio: 16 - 32 - 31 - 35 - 14 - 44.
2º sorteio: 02 - 32 - 08 - 28 - 26 - 44.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
5 apostas ganhadoras R$ 6.189,08
4 acertos
272 apostas ganhadoras R$ 130,02
3 acertos
5.190 apostas ganhadoras R$ 3,40
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
8 apostas ganhadoras R$ 3.481,36
4 acertos
365 apostas ganhadoras R$ 96,89
3 acertos
5.759 apostas ganhadoras R$ 3,07
Super Sete
O concurso 773 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 4.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
COLUNA 1 - 9.
COLUNA 2 - 3.
COLUNA 3 - 6.
COLUNA 4 - 0.
COLUNA 5 - 1.
COLUNA 6 - 6.
COLUNA 7 - 3.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 21.666,82
5 acertos
39 apostas ganhadoras, R$ 1.587,31
4 acertos
749 apostas ganhadoras, R$ 82,65
3 acertos
7.420 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar
Jogar na Lotofácil é simples e direto, o que explica a popularidade da modalidade. O apostador escolhe entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante e concorre a prêmios ao acertar de 11 a 15 dezenas.
A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50. Para facilitar o processo, o sistema oferece a Surpresinha, que seleciona automaticamente os números, e a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma combinação por diferentes concursos consecutivos, variando de 2 a 24 sorteios.
Bolão
O Bolão da Lotofácil amplia as chances de ganho ao permitir apostas em grupo, com o preenchimento do campo específico no volante ou solicitação direta ao atendente. Os bolões começam a partir de R$ 14,00, com cotas a partir de R$ 4,50, e podem ser formados com diferentes quantidades de participantes, conforme o tamanho da aposta: de 2 a 7 cotas para jogos de 15 números, de 2 a 35 para 16 números, de 2 a 40 para 17, de 2 a 50 para 18, de 2 a 85 para 19 e de 2 a 100 cotas para apostas com 20 dezenas.
Cada bolão pode reunir até 10 apostas quando envolve jogos de 15 a 19 números e até 4 apostas no caso de combinações com 20 dezenas, sempre mantendo a mesma quantidade de números em todas elas. Também é possível adquirir cotas organizadas pelas lotéricas, com tarifa de serviço de até 35% do valor da cota, disponíveis tanto nas unidades físicas quanto no portal Loterias Online CAIXA. As vendas digitais se encerram às 19h30 nos dias de sorteio.