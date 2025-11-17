MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Lotofácil

As dezenas do concurso 3540 da Lotofácil foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (17), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 12.000.000.00. Oito apostas dividiram o maior valor do sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

10 - 25 - 06 - 22 - 13 - 15 - 02 - 16 - 18 - 14 - 09 - 23 - 05 - 03 - 01.

Premiação

15 acertos

8 apostas ganhadoras, R$ 1.393.089,65

14 acertos

856 apostas ganhadoras, R$ 1.859,76

13 acertos

27191 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

329528 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

1758304 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

ITAPEMIRIM/ES

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

RIBEIRAO DAS NEVES/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

PINHAIS/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

RIO DE JANEIRO/RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

RIO DE JANEIRO/RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

PACARAIMA/RR

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

PORTO ALEGRE/RS

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Quina

O concurso 6880 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.225.652,16. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.200.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

44 - 31 - 57 - 62 - 61.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

24 apostas ganhadoras, R$ 14.974,18

3 acertos

2.062 apostas ganhadoras, R$ 165,98

2 acertos

59.055 apostas ganhadoras, R$ 5,79

Lotomania

O concurso 2850 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 4.082.477,42. Oito apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

75 - 91 - 41 - 52 - 32 - 72 - 28 - 85 - 68 - 71 - 61 - 64 - 34 - 83 - 58 - 15 - 62 - 31 - 18 - 01.

Premiação

20 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 1.360.825,81

19 acertos

17 apostas ganhadoras, R$ 12.624,06

18 acertos

81 apostas ganhadoras, R$ 2.365,61

17 acertos

550 apostas ganhadoras, R$ 243,87

16 acertos

3583 apostas ganhadoras, R$ 37,43

15 acertos

12398 apostas ganhadoras, R$ 10,81

0 acertos

Não houve acertador

Detalhamento

BARREIRAS/BA

1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

SAO LUIS/MA

1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

Dupla Sena

O concurso 2887 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 429.947,27 e o 2º sorteio avaliado em R$ 34.039,94. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 600.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

1º sorteio: 16 - 32 - 31 - 35 - 14 - 44.

2º sorteio: 02 - 32 - 08 - 28 - 26 - 44.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

5 apostas ganhadoras R$ 6.189,08

4 acertos

272 apostas ganhadoras R$ 130,02

3 acertos

5.190 apostas ganhadoras R$ 3,40

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

8 apostas ganhadoras R$ 3.481,36

4 acertos

365 apostas ganhadoras R$ 96,89

3 acertos

5.759 apostas ganhadoras R$ 3,07

Super Sete



O concurso 773 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 4.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

COLUNA 1 - 9.

COLUNA 2 - 3.

COLUNA 3 - 6.

COLUNA 4 - 0.

COLUNA 5 - 1.

COLUNA 6 - 6.

COLUNA 7 - 3.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 21.666,82

5 acertos

39 apostas ganhadoras, R$ 1.587,31

4 acertos

749 apostas ganhadoras, R$ 82,65

3 acertos

7.420 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Como jogar

Jogar na Lotofácil é simples e direto, o que explica a popularidade da modalidade. O apostador escolhe entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante e concorre a prêmios ao acertar de 11 a 15 dezenas.

A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50. Para facilitar o processo, o sistema oferece a Surpresinha, que seleciona automaticamente os números, e a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma combinação por diferentes concursos consecutivos, variando de 2 a 24 sorteios.

Bolão

O Bolão da Lotofácil amplia as chances de ganho ao permitir apostas em grupo, com o preenchimento do campo específico no volante ou solicitação direta ao atendente. Os bolões começam a partir de R$ 14,00, com cotas a partir de R$ 4,50, e podem ser formados com diferentes quantidades de participantes, conforme o tamanho da aposta: de 2 a 7 cotas para jogos de 15 números, de 2 a 35 para 16 números, de 2 a 40 para 17, de 2 a 50 para 18, de 2 a 85 para 19 e de 2 a 100 cotas para apostas com 20 dezenas.

Cada bolão pode reunir até 10 apostas quando envolve jogos de 15 a 19 números e até 4 apostas no caso de combinações com 20 dezenas, sempre mantendo a mesma quantidade de números em todas elas. Também é possível adquirir cotas organizadas pelas lotéricas, com tarifa de serviço de até 35% do valor da cota, disponíveis tanto nas unidades físicas quanto no portal Loterias Online CAIXA. As vendas digitais se encerram às 19h30 nos dias de sorteio.