As dezenas do concurso 2320 da Timemania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quinta-feira (13), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 48.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 49.000.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
23 - 36 - 66 - 19 - 47 - 20 - 65.
Time do Coração: 71 - SÃO PAULO/SP.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 164.274,04
5 acertos
330 apostas ganhadoras, R$ 1.422,28
4 acertos
6.047 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
58.703 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
SAO PAULO /SP
37.335 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Lotofácil
O concurso 3538 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 5.000.000,00. Três apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:
19 - 13 - 17 - 25 - 10 - 03 - 21 - 02 - 05 - 09 - 20 - 14 - 24 - 08 - 22.
Premiação
15 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 1.328.484,30
14 acertos
514 apostas ganhadoras, R$ 1.500,85
13 acertos
16283 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
189165 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
977236 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
BARRA BONITA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
RIO CLARO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Quina
O concurso 6878 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 622.507,80. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.400.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
23 - 20 - 51 - 56 - 18.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
19 apostas ganhadoras, R$ 14.041,53
3 acertos
2.335 apostas ganhadoras, R$ 108,81
2 acertos
57.709 apostas ganhadoras, R$ 4,40
Dia de Sorte
O concurso 1141 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 2.900.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.400.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
16 - 09 - 26 - 10 - 01 - 22 - 14.
Mês da Sorte: 05 - MAIO.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
56 apostas ganhadoras, R$ 3.864,57
5 acertos
2.301 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
31.673 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Maio
111.182 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Como jogar
Para participar da Timemania, o apostador escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e indica um Time do Coração. A cada concurso, são sorteados sete números e um time, e a premiação contempla quem acerta de três a sete dezenas ou o Time do Coração.
O sistema permite que a aposta seja preenchida manualmente ou gerada automaticamente pela Surpresinha. Também é possível repetir a mesma combinação por vários concursos por meio da Teimosinha. O valor fixo da aposta é de R$ 3,50.
Bolão
A Timemania também pode ser jogada em grupo. Nesse formato, o bolão parte de R$ 7,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. São permitidas de duas a quinze cotas quando a aposta é composta por dez números, com limite de quinze apostas por bolão, todas seguindo a mesma quantidade de dezenas.
O apostador pode organizar o próprio grupo ou adquirir cotas já montadas pelas lotéricas, que podem cobrar uma taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota.