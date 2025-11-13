Caixa/Reprodução Timemania





As dezenas do concurso 2320 da Timemania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quinta-feira (13), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 48.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 49.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

23 - 36 - 66 - 19 - 47 - 20 - 65.

Time do Coração: 71 - SÃO PAULO/SP.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 164.274,04

5 acertos

330 apostas ganhadoras, R$ 1.422,28

4 acertos

6.047 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

58.703 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

SAO PAULO /SP

37.335 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Lotofácil

O concurso 3538 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 5.000.000,00. Três apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

19 - 13 - 17 - 25 - 10 - 03 - 21 - 02 - 05 - 09 - 20 - 14 - 24 - 08 - 22.

Premiação

15 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 1.328.484,30

14 acertos

514 apostas ganhadoras, R$ 1.500,85

13 acertos

16283 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

189165 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

977236 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

BARRA BONITA/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

RIO CLARO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Quina

O concurso 6878 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 622.507,80. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.400.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

23 - 20 - 51 - 56 - 18.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

19 apostas ganhadoras, R$ 14.041,53

3 acertos

2.335 apostas ganhadoras, R$ 108,81

2 acertos

57.709 apostas ganhadoras, R$ 4,40

Dia de Sorte

O concurso 1141 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 2.900.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.400.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

16 - 09 - 26 - 10 - 01 - 22 - 14.

Mês da Sorte: 05 - MAIO.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

56 apostas ganhadoras, R$ 3.864,57

5 acertos

2.301 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

31.673 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Maio

111.182 apostas ganhadoras, R$ 2,50





Como jogar

Para participar da Timemania, o apostador escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e indica um Time do Coração. A cada concurso, são sorteados sete números e um time, e a premiação contempla quem acerta de três a sete dezenas ou o Time do Coração.

O sistema permite que a aposta seja preenchida manualmente ou gerada automaticamente pela Surpresinha. Também é possível repetir a mesma combinação por vários concursos por meio da Teimosinha. O valor fixo da aposta é de R$ 3,50.

Bolão

A Timemania também pode ser jogada em grupo. Nesse formato, o bolão parte de R$ 7,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. São permitidas de duas a quinze cotas quando a aposta é composta por dez números, com limite de quinze apostas por bolão, todas seguindo a mesma quantidade de dezenas.

O apostador pode organizar o próprio grupo ou adquirir cotas já montadas pelas lotéricas, que podem cobrar uma taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota.


