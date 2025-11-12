Caixa/Reprodução +Milionária

As dezenas do concurso 302 da +Milionária foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (12), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 10.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 10.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

48 - 44 - 12 - 43 - 40 - 38.

Trevos: 5 - 3.

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

8 apostas ganhadoras, R$ 30.143,07

4 acertos + 2 trevos

46 apostas ganhadoras, R$ 1.728,22

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

497 apostas ganhadoras, R$ 159,95

3 acertos + 2 trevos

912 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

5713 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

7460 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

48106 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Quina

O concurso 6877 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 9.699.196,43. Uma aposta faturou o maior prêmio do sorteio. Veja os números:

41 - 26 - 36 - 80 - 27.

Premiação

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 9.699.196,43

4 acertos

44 apostas ganhadoras, R$ 12.133,14

3 acertos

3.147 apostas ganhadoras, R$ 161,56

2 acertos

93.072 apostas ganhadoras, R$ 5,46

Detalhamento

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Lotofácil

O concurso 3537 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

04 - 19 - 12 - 21 - 10 - 01 - 24 - 02 - 22 - 07 - 20 - 25 - 03 - 15 - 09.

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

278 apostas ganhadoras, R$ 1.519,27

13 acertos

10554 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

103786 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

530998 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Dupla Sena

O concurso 2885 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 154.163,02 e o 2º sorteio avaliado em R$ 37.121,92. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 300.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

1º sorteio: 27 - 05 - 36 - 42 - 49 - 35.

2º sorteio: 22 - 42 - 20 - 23 - 43 - 32.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

11 apostas ganhadoras R$ 3.067,93

4 acertos

416 apostas ganhadoras R$ 92,71

3 acertos

6.497 apostas ganhadoras R$ 2,96

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

6 apostas ganhadoras R$ 5.062,08

4 acertos

263 apostas ganhadoras R$ 146,64

3 acertos

4.766 apostas ganhadoras R$ 4,04

Lotomania

O concurso 2848 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 2.596.747,09. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

66 - 49 - 38 - 64 - 37 - 01 - 25 - 08 - 19 - 74 - 59 - 52 - 85 - 27 - 92 - 47 - 02 - 21 - 88 - 07.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 70.750,12

18 acertos

44 apostas ganhadoras, R$ 3.014,92

17 acertos

512 apostas ganhadoras, R$ 259,09

16 acertos

3155 apostas ganhadoras, R$ 42,04

15 acertos

13763 apostas ganhadoras, R$ 9,63

0 acertos

Não houve acertador

Super Sete

O concurso 771 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 4.400.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 4.600.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

COLUNA 1 - 3.

COLUNA 2 - 7.

COLUNA 3 - 6.

COLUNA 4 - 0.

COLUNA 5 - 5.

COLUNA 6 - 7.

COLUNA 7 - 8.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 22.345,94

5 acertos

67 apostas ganhadoras, R$ 952,91

4 acertos

1.068 apostas ganhadoras, R$ 59,78

3 acertos

9.226 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Como jogar

A +Milionária é a nova loteria da CAIXA, com dez faixas de premiação e prêmio principal mínimo garantido de R$ 10 milhões a cada sorteio. Para apostar, o jogador deve selecionar seis números entre 1 e 50 na matriz de números e dois trevos entre 1 e 6 na matriz de trevos numerados.

Há a opção de deixar que o sistema escolha os números, conhecida como Surpresinha, ou repetir a mesma aposta em até cinco concursos consecutivos, chamada Teimosinha.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite escolher os seis números e os dois trevos.

Bolão

O Bolão CAIXA permite que grupos de amigos, familiares ou colegas de trabalho apostem juntos, aumentando a chance de concorrer aos prêmios.

Na +Milionária, é possível entrar em bolões a partir de R$ 12,00, com cotas individuais de no mínimo R$ 6,00. Os grupos podem ter de dois a cem participantes, dividindo o valor e os ganhos.

Também há bolões já organizados pelas unidades lotéricas, que permitem a participação sem a necessidade de montar o grupo, podendo haver tarifa de serviço de até 35% do valor da cota.