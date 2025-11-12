As dezenas do concurso 302 da +Milionária foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (12), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 10.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 10.000.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
48 - 44 - 12 - 43 - 40 - 38.
Trevos: 5 - 3.
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
8 apostas ganhadoras, R$ 30.143,07
4 acertos + 2 trevos
46 apostas ganhadoras, R$ 1.728,22
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
497 apostas ganhadoras, R$ 159,95
3 acertos + 2 trevos
912 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
5713 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
7460 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
48106 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Quina
O concurso 6877 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 9.699.196,43. Uma aposta faturou o maior prêmio do sorteio. Veja os números:
41 - 26 - 36 - 80 - 27.
Premiação
5 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 9.699.196,43
4 acertos
44 apostas ganhadoras, R$ 12.133,14
3 acertos
3.147 apostas ganhadoras, R$ 161,56
2 acertos
93.072 apostas ganhadoras, R$ 5,46
Detalhamento
SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos
Lotofácil
O concurso 3537 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
04 - 19 - 12 - 21 - 10 - 01 - 24 - 02 - 22 - 07 - 20 - 25 - 03 - 15 - 09.
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
278 apostas ganhadoras, R$ 1.519,27
13 acertos
10554 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
103786 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
530998 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Dupla Sena
O concurso 2885 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 154.163,02 e o 2º sorteio avaliado em R$ 37.121,92. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 300.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
1º sorteio: 27 - 05 - 36 - 42 - 49 - 35.
2º sorteio: 22 - 42 - 20 - 23 - 43 - 32.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
11 apostas ganhadoras R$ 3.067,93
4 acertos
416 apostas ganhadoras R$ 92,71
3 acertos
6.497 apostas ganhadoras R$ 2,96
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
6 apostas ganhadoras R$ 5.062,08
4 acertos
263 apostas ganhadoras R$ 146,64
3 acertos
4.766 apostas ganhadoras R$ 4,04
Lotomania
O concurso 2848 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 2.596.747,09. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
66 - 49 - 38 - 64 - 37 - 01 - 25 - 08 - 19 - 74 - 59 - 52 - 85 - 27 - 92 - 47 - 02 - 21 - 88 - 07.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 70.750,12
18 acertos
44 apostas ganhadoras, R$ 3.014,92
17 acertos
512 apostas ganhadoras, R$ 259,09
16 acertos
3155 apostas ganhadoras, R$ 42,04
15 acertos
13763 apostas ganhadoras, R$ 9,63
0 acertos
Não houve acertador
Super Sete
O concurso 771 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 4.400.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 4.600.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
COLUNA 1 - 3.
COLUNA 2 - 7.
COLUNA 3 - 6.
COLUNA 4 - 0.
COLUNA 5 - 5.
COLUNA 6 - 7.
COLUNA 7 - 8.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 22.345,94
5 acertos
67 apostas ganhadoras, R$ 952,91
4 acertos
1.068 apostas ganhadoras, R$ 59,78
3 acertos
9.226 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar
A +Milionária é a nova loteria da CAIXA, com dez faixas de premiação e prêmio principal mínimo garantido de R$ 10 milhões a cada sorteio. Para apostar, o jogador deve selecionar seis números entre 1 e 50 na matriz de números e dois trevos entre 1 e 6 na matriz de trevos numerados.
Há a opção de deixar que o sistema escolha os números, conhecida como Surpresinha, ou repetir a mesma aposta em até cinco concursos consecutivos, chamada Teimosinha.
A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite escolher os seis números e os dois trevos.
Bolão
O Bolão CAIXA permite que grupos de amigos, familiares ou colegas de trabalho apostem juntos, aumentando a chance de concorrer aos prêmios.
Na +Milionária, é possível entrar em bolões a partir de R$ 12,00, com cotas individuais de no mínimo R$ 6,00. Os grupos podem ter de dois a cem participantes, dividindo o valor e os ganhos.
Também há bolões já organizados pelas unidades lotéricas, que permitem a participação sem a necessidade de montar o grupo, podendo haver tarifa de serviço de até 35% do valor da cota.