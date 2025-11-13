Reprodução Broche de Napoleão é leiloado por valor exorbitante; conheça a peça

Um broche de diamantes que o imperador francês Napoleão Bonaparte perdeu enquanto fugia da Batalha de Waterloo, no início do século 19, foi vendido por mais de 3,5 milhões de francos suíços (R$ 25 milhões) em um leilão realizado nesta quarta-feira (12), em Genebra, segundo informou a Sotheby’s.

A peça, que também pode ser usada como pingente, possui um diamante oval de mais de 13 quilates, cercado por pedras menores lapidadas. O valor de venda superou em mais de 15 vezes a estimativa inicial, que variava em torno de 200 mil francos suíços (R$ 1,4 milhão).

O lance vencedor foi de 2,85 milhões de francos (R$ 20,3 milhões), sem incluir taxas e encargos, que elevaram o preço final para além dos 3,5 milhões de francos (R$ 25 milhões).

Martial Trezzini/Keystone Broche





De acordo com a Sotheby’s, o broche foi encontrado entre os pertences pessoais de Napoleão, que ficaram presos em carroças atoladas na lama durante a fuga do imperador e de suas tropas das forças britânicas comandadas pelo duque de Wellington e do exército prussiano liderado por von Blücher.

Durante mais de dois séculos, as joias permaneceram sob a guarda da Casa Real prussiana de Hohenzollern, uma das dinastias mais antigas da Europa. A casa de leilões não revelou a identidade do vendedor e informou que o comprador é um colecionador particular.

Entre os outros itens do leilão estava uma berila verde de 132 quilates, que, segundo registros históricos, Napoleão teria usado em sua coroação em 1804. A pedra preciosa foi vendida por 838 mil francos (R$ 6 milhões), mais de 17 vezes acima da estimativa máxima.

O especialista em diamantes Tobias Kormind, diretor da joalheria online 77 Diamonds, afirmou que o interesse no leilão aumentou após o recente roubo de joias napoleônicas no Museu do Louvre, em Paris.

“Diante do assalto recente e da ligação direta com uma das figuras mais icônicas da história francesa, não me surpreende que o broche tenha alcançado um valor majestoso d e 3,5 milhões de francos (R$ 25 milhões)”, disse Kormind.





“O fascínio mundial por relíquias de Napoleão voltou com força, e essa joia tem uma história simplesmente irresistível.”

No mesmo evento, a Sotheby’s também promoveria um leilão de alta joalheria, que tinha como destaque um diamante rosa de 10 quilates, apelidado de “Glowing Rose”. Contudo, a pedra foi retirada de última hora, após negociações com o proprietário. A gema, cujo dono não foi identificado, era avaliada em cerca de US$ 20 milhões (R$ 112 milhões).

