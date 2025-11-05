MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Lotofácil

As dezenas do concurso 3531 da Lotofácil foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (05), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 10.500.000,00. Cinco apostas dividiram o prêmio máximo.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

05 - 08 - 16 - 04 - 03 - 19 - 18 - 07 - 15 - 12 - 11 - 10 - 14 - 01 - 22.

Premiação

15 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 2.064.988,82

14 acertos

883 apostas ganhadoras, R$ 1.463,73

13 acertos

26343 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

283620 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

1432955 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

COLATINA/ES

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

UBERLANDIA/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

OURO PRETO DO OESTE/RO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

TIMBO/SC

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

CAMPINAS/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Quina

O concurso 6871 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.179.638,60. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

44 - 07 - 45 - 31 - 21.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

61 apostas ganhadoras, R$ 5.644,68

3 acertos

3.541 apostas ganhadoras, R$ 92,60

2 acertos

81.452 apostas ganhadoras, R$ 4,02

+ Milionária

O concurso 300 da + Milionária sorteou o prêmio avaliado em R$ 10.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 10.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

38 - 18 - 09 - 10 - 19 - 20.

Trevos: 1 - 4.

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

1 aposta ganhadora, R$ 160.423,90

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

23 apostas ganhadoras, R$ 3.099,98

4 acertos + 2 trevos

53 apostas ganhadoras, R$ 1.441,36

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

973 apostas ganhadoras, R$ 78,51

3 acertos + 2 trevos

854 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

7921 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

6438 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

54043 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Dupla Sena

O concurso 2882 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 630.584,28 e o 2º sorteio avaliado em R$ 42.942,98. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 800.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

1º sorteio: 42 - 49 - 03 - 31 - 48 - 01.

2º sorteio: 18 - 35 - 21 - 15 - 40 - 26.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

9 apostas ganhadoras R$ 4.337,67

4 acertos

306 apostas ganhadoras R$ 145,80

3 acertos

6.060 apostas ganhadoras R$ 3,68

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

5 apostas ganhadoras R$ 7.027,03

4 acertos

260 apostas ganhadoras R$ 171,60

3 acertos

5.608 apostas ganhadoras R$ 3,97

LEIA TAMBÉM: Timemania acumula e prêmio sobe para R$ 44 milhões

Lotomania

O concurso 2845 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 625.361,04. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.200.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

53 - 69 - 86 - 44 - 39 - 75 - 30 - 81 - 90 - 73 - 96 - 31 - 58 - 37 - 54 - 21 - 85 - 83 - 68 - 16.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 165.084,65

18 acertos

27 apostas ganhadoras, R$ 3.821,40

17 acertos

277 apostas ganhadoras, R$ 372,48

16 acertos

1903 apostas ganhadoras, R$ 54,21

15 acertos

8311 apostas ganhadoras, R$ 12,41

0 acertos

Não houve acertador

Super Sete

O concurso 768 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 3.700.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 4.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

COLUNA 1 - 6.

COLUNA 2 - 5.

COLUNA 3 - 8.

COLUNA 4 - 0.

COLUNA 5 - 2.

COLUNA 6 - 5.

COLUNA 7 - 9.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 19.619,27

5 acertos

34 apostas ganhadoras, R$ 1.648,67

4 acertos

691 apostas ganhadoras, R$ 81,12

3 acertos

6.974 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Como jogar

A Lotofácil faz jus ao nome: é simples de apostar e tem altas chances de premiação. Para participar, o jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Os prêmios são pagos a quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há também opções que facilitam a aposta. Na Surpresinha, o sistema escolhe automaticamente os números para o apostador. Já na Teimosinha, é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Bolão

Outra forma de participar é pelo Bolão da Lotofácil, modalidade que permite apostar em grupo e aumentar as chances de ganhar. O jogador pode preencher o campo específico no volante ou solicitar a inclusão no bolão ao atendente da lotérica.

Os bolões têm preço mínimo de R$ 14,00, com cotas a partir de R$ 4,50. A quantidade de cotas varia conforme o número de dezenas apostadas: de 2 a 7 cotas para apostas com 15 números; de 2 a 35 cotas para 16 números; de 2 a 40 para 17; de 2 a 50 para 18; de 2 a 85 para 19; e de 2 a 100 cotas para 20 números. É possível registrar até 10 jogos no mesmo recibo para apostas de 15 a 19 números e até 4 jogos para bolões de 20 números, desde que todas as apostas contenham a mesma quantidade de dezenas.

As cotas podem ser adquiridas diretamente nas lotéricas, com tarifa de serviço de até 35% sobre o valor da cota, ou no portal Loterias Online CAIXA, que aplica a mesma taxa. As vendas para os sorteios do dia se encerram às 19h30.

