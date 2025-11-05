As dezenas do concurso 3531 da Lotofácil foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (05), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 10.500.000,00. Cinco apostas dividiram o prêmio máximo.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
05 - 08 - 16 - 04 - 03 - 19 - 18 - 07 - 15 - 12 - 11 - 10 - 14 - 01 - 22.
Premiação
15 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 2.064.988,82
14 acertos
883 apostas ganhadoras, R$ 1.463,73
13 acertos
26343 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
283620 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
1432955 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
COLATINA/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
UBERLANDIA/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
OURO PRETO DO OESTE/RO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
TIMBO/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
CAMPINAS/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Quina
O concurso 6871 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.179.638,60. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
44 - 07 - 45 - 31 - 21.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
61 apostas ganhadoras, R$ 5.644,68
3 acertos
3.541 apostas ganhadoras, R$ 92,60
2 acertos
81.452 apostas ganhadoras, R$ 4,02
+ Milionária
O concurso 300 da + Milionária sorteou o prêmio avaliado em R$ 10.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 10.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
38 - 18 - 09 - 10 - 19 - 20.
Trevos: 1 - 4.
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
1 aposta ganhadora, R$ 160.423,90
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
23 apostas ganhadoras, R$ 3.099,98
4 acertos + 2 trevos
53 apostas ganhadoras, R$ 1.441,36
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
973 apostas ganhadoras, R$ 78,51
3 acertos + 2 trevos
854 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
7921 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
6438 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
54043 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Dupla Sena
O concurso 2882 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 630.584,28 e o 2º sorteio avaliado em R$ 42.942,98. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 800.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
1º sorteio: 42 - 49 - 03 - 31 - 48 - 01.
2º sorteio: 18 - 35 - 21 - 15 - 40 - 26.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
9 apostas ganhadoras R$ 4.337,67
4 acertos
306 apostas ganhadoras R$ 145,80
3 acertos
6.060 apostas ganhadoras R$ 3,68
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
5 apostas ganhadoras R$ 7.027,03
4 acertos
260 apostas ganhadoras R$ 171,60
3 acertos
5.608 apostas ganhadoras R$ 3,97
Lotomania
O concurso 2845 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 625.361,04. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.200.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
53 - 69 - 86 - 44 - 39 - 75 - 30 - 81 - 90 - 73 - 96 - 31 - 58 - 37 - 54 - 21 - 85 - 83 - 68 - 16.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 165.084,65
18 acertos
27 apostas ganhadoras, R$ 3.821,40
17 acertos
277 apostas ganhadoras, R$ 372,48
16 acertos
1903 apostas ganhadoras, R$ 54,21
15 acertos
8311 apostas ganhadoras, R$ 12,41
0 acertos
Não houve acertador
Super Sete
O concurso 768 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 3.700.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 4.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
COLUNA 1 - 6.
COLUNA 2 - 5.
COLUNA 3 - 8.
COLUNA 4 - 0.
COLUNA 5 - 2.
COLUNA 6 - 5.
COLUNA 7 - 9.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 19.619,27
5 acertos
34 apostas ganhadoras, R$ 1.648,67
4 acertos
691 apostas ganhadoras, R$ 81,12
3 acertos
6.974 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar
A Lotofácil faz jus ao nome: é simples de apostar e tem altas chances de premiação. Para participar, o jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Os prêmios são pagos a quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Há também opções que facilitam a aposta. Na Surpresinha, o sistema escolhe automaticamente os números para o apostador. Já na Teimosinha, é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Bolão
Outra forma de participar é pelo Bolão da Lotofácil, modalidade que permite apostar em grupo e aumentar as chances de ganhar. O jogador pode preencher o campo específico no volante ou solicitar a inclusão no bolão ao atendente da lotérica.
Os bolões têm preço mínimo de R$ 14,00, com cotas a partir de R$ 4,50. A quantidade de cotas varia conforme o número de dezenas apostadas: de 2 a 7 cotas para apostas com 15 números; de 2 a 35 cotas para 16 números; de 2 a 40 para 17; de 2 a 50 para 18; de 2 a 85 para 19; e de 2 a 100 cotas para 20 números. É possível registrar até 10 jogos no mesmo recibo para apostas de 15 a 19 números e até 4 jogos para bolões de 20 números, desde que todas as apostas contenham a mesma quantidade de dezenas.
As cotas podem ser adquiridas diretamente nas lotéricas, com tarifa de serviço de até 35% sobre o valor da cota, ou no portal Loterias Online CAIXA, que aplica a mesma taxa. As vendas para os sorteios do dia se encerram às 19h30.