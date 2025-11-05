Pixabay Homem cava piscina e acha tesouro milionário no quintal

Um morador de Neuville-sur-Saône, na França, teve uma surpresa milionária ao escavar o jardim de casa para construir uma piscina. Durante as obras, ele encontrou cinco lingotes e várias moedas de ouro cuidadosamente guardados em sacos plásticos, um tesouro avaliado em cerca de 700 mil euros, o equivalente a R$ 4,3 milhões na cotação atual.

A descoberta, feita em maio, foi confirmada nesta quarta-feira (5) pela prefeitura local. Assim que percebeu o que havia encontrado, o homem comunicou o caso às autoridades, incluindo a Direção Regional de Assuntos Culturais (Drac), conforme noticiou a agência AFP.

Após a análise dos especialistas, o governo francês descartou qualquer valor arqueológico no material, o que permitiu ao morador ficar legalmente com o tesouro.





Segundo o jornal regional Le Progrès, os itens de ouro haviam sido fundidos há cerca de 15 a 20 anos em uma empresa da região de Lyon, no centro-leste do país.

A polícia também concluiu que o ouro havia sido adquirido de forma legal, mas a origem exata do tesouro ainda é um mistério. O antigo dono do terreno já faleceu, e nenhuma documentação foi encontrada que explicasse como o ouro foi parar ali, informou a prefeitura.