FreePik Nova York vai às urnas e exibe a força bilionária da sua economia

Quando os nova-iorquinos foram às urnas recentemente, escolheram não apenas um novo prefeito, elegeram por mudança e diversidade. Zohran Mamdani, de 34 anos, tornou-se o primeiro muçulmano, primeiro sul-asiático e o mais jovem prefeito em mais de um século a governar Nova York.

Sua vitória representa um marco político, mas também um desafio monumental: administrar uma cidade com uma das maiores economias urbanas do planeta.

E entender o peso de Nova York nas urnas exige compreender o tamanho de sua riqueza. Estamos falando de uma metrópole cujo Produto Interno Bruto (PIB) rivaliza com o de países inteiros, um epicentro de finanças, tecnologia, cultura e inovação e, ao mesmo tempo, uma cidade marcada por contrastes sociais e econômicos que definem o tom das suas disputas políticas.

O poder econômico em números

Segundo dados oficiais da U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), a área metropolitana de Nova York, formalmente “New York–Newark–Jersey City MSA”, teve em 2023 um PIB nominal de US$ 2,298 trilhões (cerca de R$ 12,41 trilhões).

Somente a cidade de Nova York, que reúne os cinco boroughs (divisão administrativa que pode ser uma cidade autônoma, um distrito de uma cidade maior ou um tipo de município, como Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island), registrou em 2022 um PIB de US$ 1,206 trilhão (R$ 6,52 trilhões), segundo o Federal Reserve Bank of New York.

Esses números colocam Nova York como a cidade com maior PIB do mundo, segundo levantamento da Euromonitor International, superando metrópoles como Tóquio, Londres e Los Angeles. Em termos comparativos, se fosse um país independente, a região metropolitana nova-iorquina ocuparia o 9º lugar no ranking global de economias, à frente de nações como Canadá, Coreia do Sul e Brasil.

Renda per capita e o padrão de vida

A riqueza nova-iorquina é refletida também na renda da população. No Estado de Nova York, o PIB per capita em 2024 foi de US$ 92.341 (R$ 498.000 por pessoa), o maior entre os 50 estados norte-americanos.

Já a renda mediana familiar na cidade ficou em torno de US$ 72.000 anuais (R$ 388.000), segundo o Federal Reserve Bank of New York.

Esses valores traduzem uma prosperidade acima da média mundial, mas também escondem as desigualdades internas da cidade. Enquanto bairros de Manhattan concentram fortunas, regiões do Bronx e de partes do Brooklyn ainda enfrentam desafios de moradia, emprego e acesso a serviços básicos.

Federal Reserve Bank of New York





Eleição que reflete uma economia global

Com uma economia de mais de R$ 12 trilhões, Nova York não é apenas uma cidade; é uma potência mundial. Por isso, quando seus cidadãos votam, decidem o rumo de um território que influencia bolsas de valores, políticas públicas e fluxos financeiros globais.

Para o prefeito recém-eleito Zohran Mamdani, o desafio é equilibrar essa força com políticas mais inclusivas. Em sua campanha, ele defendeu habitação acessível, ampliação do transporte público e incentivo a pequenas empresas, pilares fundamentais para uma cidade que, apesar de rica, ainda sofre com desigualdades profundas.

Reprodução/WIKICOMMONS Zohran Mamdani em protesto





Poder econômico e influência política

O tamanho da economia nova-iorquina dá à administração municipal uma importância fora do comum. Só o setor financeiro, concentrado em Manhattan e no distrito de Wall Street, responde por quase 40% da base fiscal da cidade, segundo o relatório anual da Office of the New York City Comptroller.

Mas o motor econômico da “Big Apple” vai muito além das finanças. A cidade é um polo crescente de tecnologia e inovação, com destaque para o segmento de fintechs: em 2024, empresas baseadas em Nova York captaram US$ 6,71 bilhões (R$ 36,2 bilhões) em investimentos, representando cerca de 30% de todo o volume nacional dos EUA nesse setor.

Além disso, a área de saúde e serviços sociais segue como um dos maiores empregadores locais, refletindo o papel de Nova York como centro de pesquisa médica e desenvolvimento farmacêutico.

Office of the New York City Comptroller





Esse mosaico de setores faz da cidade um microcosmo da economia mundial. Qualquer decisão de política urbana, seja sobre impostos, transporte ou habitação, tem potencial de repercutir em escala internacional.

O peso da história econômica

A trajetória da economia nova-iorquina é marcada por resiliência. Mesmo após o impacto da pandemia de COVID-19, o PIB da cidade voltou a crescer: de US$ 2,163 trilhões (R$ 11,60 trilhões) em 2022 para US$ 2,299 trilhões (R$ 12,367 trilhões) em 2023, segundo o U.S. Bureau of Economic Analysis.

Pixabay Pandemia de COVID-19 em Nova York





O relatório mais recente da New York City Comptroller indica que a economia cresceu 1,7% em 2023, superando a média nacional. Manhattan e Brooklyn foram os principais motores desse avanço, enquanto o Bronx ainda se recupera dos efeitos econômicos da crise sanitária.

Esses dados ajudam a mostrar que a prosperidade da cidade é sólida, mas exige manutenção constante, algo que o novo prefeito precisará administrar com cuidado, especialmente diante de um cenário global instável.





Uma potência urbana em escala planetária

Nova York é, em essência, uma metrópole que se comporta como um país.

Com PIB superior a R$ 12 trilhões, renda per capita entre as mais altas do mundo e setores econômicos que moldam o planeta, de Wall Street ao Vale do Silício nova-iorquino, a cidade se destaca como o coração financeiro, cultural e simbólico do século 21.

Mas esse brilho convive com sombras: desigualdade, crise habitacional, desemprego juvenil e custos de vida exorbitantes.