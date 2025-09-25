Agência Brasil Mega-Sena sorteia prêmio hoje

As dezenas do concurso 2919 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (25), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 53.009.720,01. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

42 - 37 - 28 - 03 - 26 - 53.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

66 apostas ganhadoras, R$ 34.524,56

4 acertos

4.131 apostas ganhadoras, R$ 909,21

Quina

O concurso 6836 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 5.832.599,34. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

76 - 16 - 33 - 29 - 05.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

54 apostas ganhadoras, R$ 7.170,08

3 acertos

3.934 apostas ganhadoras, R$ 93,73

2 acertos

93.308 apostas ganhadoras, R$ 3,95

Dia de Sorte



O concurso 1120 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 1.600.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

11 - 28 - 06 - 08 - 03 - 23 - 24.

Mês da Sorte: 06 - JUNHO.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

68 apostas ganhadoras, R$ 2.377,52

5 acertos

2.233 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

28.273 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Junho

72.697 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Timemania

O concurso 2299 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 27.500.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

42 - 46 - 24 - 19 - 77 - 54 - 28.

Time do Coração: 03 - Amazonas/AM.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

6 apostas ganhadoras, R$ 38.303,56

5 acertos

289 apostas ganhadoras, R$ 1.136,04

4 acertos

4.667 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

41.566 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

AMAZONAS /AM

10.992 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Lotofácil





O concurso 3496 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Três apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:





01 - 14 - 15 - 20 - 11 - 24 - 09 - 17 - 04 - 05 - 13 - 18 - 08 - 16 - 23.





Premiação

15 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 537.164,18

14 acertos

205 apostas ganhadoras, R$ 2.354,65

13 acertos

6428 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

82261 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

462770 apostas ganhadoras, R$ 7,00





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.

