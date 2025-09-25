The Pokémon Company Carta rara do Pikachu é vendida por R$ 22 milhões no eBay

Uma das cartas mais raras e desejadas do universo Pokémon voltou a chamar atenção. O Pikachu Illustrator, considerado o “ Santo Graal ” do jogo de cartas colecionáveis, foi vendido no dia 12 de setembro por impressionantes US$ 4 milhões (R$ 21,5 milhões) em um leilão no eBay. Com informações do Kotaku.

O item leiloado recebeu a classificação PSA 9, ou seja, está em condição quase perfeita, com pouquíssimos sinais de desgaste. O vendedor foi o colecionador americano Scott “smpratte” Pratte, conhecido no mercado por negociar algumas das cartas mais raras do mundo.

Origem e raridade da carta

O Pikachu Illustrator foi criado em 1998 como prêmio do Concurso de Ilustração da revista japonesa CoroCoro Comic. Estima-se que apenas 41 cópias tenham sido impressas, com a palavra “ILLUSTRATOR” substituindo “TRAINER”, o que a torna única. A arte mostra Pikachu segurando um enorme pincel, e o texto em japonês parabeniza os vencedores por sua excelência artística.

Ainda não se sabe quantas cópias sobreviveram, mas a condição delas é determinante no valor de mercado. Em 2022, o influenciador Logan Paul pagou US$ 5,275 milhões por uma versão classificada como PSA 10, ou seja, em estado impecável, consolidando o recorde como a carta Pokémon mais cara já vendida.

Escalada de preços

A valorização das cartas Pokémon ganhou força em 2020, durante a pandemia, quando a nostalgia levou muitos fãs a revisitar suas coleções. Desde então, o mercado disparou. Um mesmo Pikachu Illustrator PSA 9 chegou a ser vendido por “apenas” US$ 55 mil (R$ 293.221,50) em 2016, menos de 2% do valor alcançado agora.

Mesmo assim, especialistas apontam que os preços podem estar no auge. Um exemplar idêntico, também PSA 9, foi arrematado por US$ 625 mil (R$ 3.332.062,50) em agosto de 2025, diferença brutal em relação ao valor atingido semanas depois.

O que significam PSA e CCG

PSA (Professional Sports Authenticator): empresa americana de certificação e avaliação de cartas colecionáveis. Ela atribui notas de 1 a 10 conforme o estado de conservação e autenticidade. Uma nota PSA 10 significa perfeição absoluta.

CCG (Certified Collectibles Group): grupo que reúne empresas especializadas em autenticação e classificação de itens colecionáveis, incluindo cartas de jogos e moedas.





Linha do tempo de vendas notáveis

Início dos anos 2000: US$ 23 mil (R$ 122.619,90)

2014 (PSA 9): US$ 90 mil (R$ 479.817)

2016 (PSA 9): US$ 54.970 (R$ 293.061,56)

2022 (PSA 10, Logan Paul): US$ 5,275 milhões (R$ 28.122.607,50)

2022 (PSA 9): US$ 840 mil (R$ 4.478.292)

2023 (CCG 10): US$ 495 mil (R$ 2.638.993,50)

2023 (PSA Altered): US$ 137 mil (R$ 730.388,10)

2025 (PSA 9): US$ 625 mil (R$ 3.332.062,50)

2025 (PSA 9, Pratte): US$ 4 milhões (R$ 21,5 milhões)

A trajetória comprova que o Pikachu Illustrator segue sendo o tesouro máximo dos colecionadores de Pokémon.