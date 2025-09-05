Divulgação Caixa Lotofácil da Independência sorteia este ano R$ 220 milhões



A Lotofácil da Independência é uma modalidade especial de loteria praticada no Brasil, realizada anualmente no mês de setembro.

O concurso especial da Caixa Econômica Federal costuma atrair milhões de brasileiros todos os anos com a promessa de prêmios milionários.

Mas, além das grandes expectativas que movimentam os apostadores, quais são as probabilidades reais de acertar todos os números e conquistar a tão sonhada premiação principal?

Segundo dados oficiais da Caixa, a probabilidade de uma aposta simples de 15 números acertar os 15 pontos é de uma chance em 3.268.760.

Entretanto, para quem decide aumentar as apostas, marcando mais números por bilhete, as chances podem aumentar de forma considerável:

16 números (16 apostas): uma chance em 204.298;

17 números (136 apostas): uma chance em 24.035;

18 números (816 apostas): uma chance em 4.006;

19 números (3.876 apostas): uma chance em 843;

20 números (15.504 apostas): uma chance em 211.

Além da premiação máxima, a Lotofácil da Independência também paga prêmios menores para acertos parciais:

14 acertos: de uma chance em 21.792;

13 acertos: de uma chance em 692;

12 acertos: de uma chance em 60;

11 acertos: de uma chance em 11.







Como apostar?

A dinâmica de aposta da Lotofácil da Independência é a mesma de sua variante comum, a Lotofácil. Para apostar, basta marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis. Para faturar o grande prêmio, o apostador deverá acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Quanto mais números apostar, maiores são as chances de ser premiado. Em contrapartida, maior é o valor da cartela de aposta.

É importante destacar que, por ser comemorativa, a Lotofácil da Independência não acumula. Ou seja, caso não haja ganhadores na faixa de 15 acertos, o prêmio passa para aqueles que acertarem 14 dezenas e assim por diante.

Caso o jogador esteja em dúvida sobre quais números apostar, o site da Caixa disponibiliza também a opção “Surpresinha” , onde o sistema escolhe os números de forma aleatória para o apostador.

Quando vai ser?

O sorteio do concurso especial n° 3480 deve acontecer no dia 06 de setembro de 2025. E, de acordo com a Loterias Caixa, a previsão inicial deste ano para o prêmio é de R$ 220 milhões, podendo ser ainda maior à medida que o número de apostas e a arrecadação aumentarem.

Por meio da página das Loterias Online ou baixando o aplicativo das Loterias Caixa, é possível jogar em todas as modalidades disponíveis, participar de bolões e adquirir combos de jogos. Normalmente, as apostas são realizadas até às 18h, dentro do horário comercial.