As dezenas do concurso 2284 da Timemania foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (21), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 16.800.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
25 - 24 - 22 - 33 - 73 - 07 - 70.
Time do Coração: 10 - Atlético/MG.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
11 apostas ganhadoras, R$ 16.771,75
5 acertos
208 apostas ganhadoras, R$ 1.267,09
4 acertos
3.838 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
36.458 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
ATLETICO /MG
22.325 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Mega-sena
O concurso 2904 da Mega-sena sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.401.606,08. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
46 - 02 - 38 - 52 - 37 - 55.
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
10 apostas ganhadoras, R$ 110.552,20
4 acertos
1.190 apostas ganhadoras, R$ 1.531,33
Quina
O concurso 6806 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 8.684.764,18. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
19 - 56 - 03 - 01 - 14.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
122 apostas ganhadoras, R$ 4.032,91
3 acertos
7.068 apostas ganhadoras, R$ 66,29
2 acertos
138.102 apostas ganhadoras, R$ 3,39
Dia de Sorte
O concurso 1105 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 150.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
20 - 19 - 26 - 31 - 22 - 21 - 16.
Mês da Sorte: 02 - Fevereiro.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
18 apostas ganhadoras, R$ 3.972,67
5 acertos
657 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
9.701 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Fevereiro
37.980 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Lotofácil
O concurso 3475 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
22 - 01 - 23 - 06 - 05 - 04 - 14 - 18 - 20 - 25 - 21 - 15 - 03 - 24 - 11.
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
191 apostas ganhadoras, R$ 2.221,20
13 acertos
7203 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
90941 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
471023 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Como jogar
A Mega-Sena é a loteria que pode transformar sua vida, premiando quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.