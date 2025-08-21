Adobe Stock Timemania é sorteada em São Paulo (SP)

As dezenas do concurso 2284 da Timemania foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (21), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 16.800.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas



25 - 24 - 22 - 33 - 73 - 07 - 70.

Time do Coração: 10 - Atlético/MG.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

11 apostas ganhadoras, R$ 16.771,75

5 acertos

208 apostas ganhadoras, R$ 1.267,09

4 acertos

3.838 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

36.458 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

ATLETICO /MG

22.325 apostas ganhadoras, R$ 8,50





Mega-sena

O concurso 2904 da Mega-sena sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.401.606,08. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

46 - 02 - 38 - 52 - 37 - 55.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

10 apostas ganhadoras, R$ 110.552,20

4 acertos

1.190 apostas ganhadoras, R$ 1.531,33

Quina

O concurso 6806 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 8.684.764,18. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

19 - 56 - 03 - 01 - 14.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

122 apostas ganhadoras, R$ 4.032,91

3 acertos

7.068 apostas ganhadoras, R$ 66,29

2 acertos

138.102 apostas ganhadoras, R$ 3,39

Dia de Sorte

O concurso 1105 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 150.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

20 - 19 - 26 - 31 - 22 - 21 - 16.

Mês da Sorte: 02 - Fevereiro.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

18 apostas ganhadoras, R$ 3.972,67

5 acertos

657 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

9.701 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Fevereiro

37.980 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Lotofácil

O concurso 3475 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

22 - 01 - 23 - 06 - 05 - 04 - 14 - 18 - 20 - 25 - 21 - 15 - 03 - 24 - 11.

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

191 apostas ganhadoras, R$ 2.221,20

13 acertos

7203 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

90941 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

471023 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Como jogar

A Mega-Sena é a loteria que pode transformar sua vida, premiando quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.