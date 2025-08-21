Marina Ramos / Câmara dos Deputados Haddad e Hugo Motta

A Câmara dos Deputados aprovou, em votação simbólica, o pedido de urgência para o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para trabalhadores com rendimento de até R$ 5 mil por mês, nesta qinta-feira (21).

Com esse regime, a proposta segue diretamente para análise do plenário, sem a necessidade de passar antes pelas comissões temáticas. A decisão foi tomada em poucos segundos.

Atualmente, a isenção do IR é limitada a quem recebe até R$ 3.036 mensais. Caso o novo valor seja confirmado, o limite mais que dobrará, ampliando o número de contribuintes que deixarão de pagar o imposto. O tema é tratado como prioridade pelo governo, que aposta na medida para fortalecer a renda da classe média.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a urgência reflete uma demanda social.

“É um assunto de interesse do Brasil e vai ajudar milhões de brasileiros”, destacou na sua rede social X.

Líderes da base aliada e de partidos de centro também defenderam o avanço do projeto, ressaltando que a mudança pode trazer alívio imediato às famílias e impulsionar o consumo.







