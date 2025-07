Reprodução Lotomania





As dezenas do concurso 2796 da Lotomania foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (14), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 7.747.087,12.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

04 - 73 - 83 - 94 - 63 - 23 - 32 - 69 - 67 - 38 - 22 - 49 - 28 - 43 - 77 - 20 - 34 - 21 - 47 - 29.





Quina



O concurso 6773 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.399.047,30. Veja os números:

31 - 68 - 08 - 78 - 02.

Super Sete

O concurso 719 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 3.200.000,00. Veja os números:

COLUNA 1 - 6.

COLUNA 2 - 1.

COLUNA 3 - 1.

COLUNA 4 - 1.

COLUNA 5 - 4.

COLUNA 6 - 7.

COLUNA 7 - 3.

Dupla Sena

O concurso 2833 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 324.387,76 e o 2º sorteio avaliado em R$ 44.252,64. Veja os números:

1º sorteio: 12 - 16 - 01 - 19 - 26 - 08.

2º sorteio: 11 - 30 - 49 - 10 - 23 - 50.

Lotofácil

O concurso 3442 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Veja os números:

25 - 21 - 10 - 18 - 23 - 01 - 13 - 09 - 06 - 15 - 07 - 05 - 16 - 03 - 19.

Como jogar

Para jogar na Lotomania, o apostador deve marcar 50 números entre os 100 disponíveis no volante. Ganha quem acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até nenhum número.

É possível optar pela Surpresinha, em que o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou pela Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos. Há também a Aposta-Espelho, que gera uma nova aposta com os 50 números não selecionados na primeira.

A aposta custa R$ 3,00 e os sorteios acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre a partir das 20h.