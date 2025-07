Adobe Stock Timemania é sorteada em São Paulo (SP)





As dezenas do concurso 2263 da Timemania foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (03), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 7.000.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

57 - 10 - 44 - 18 - 36 - 30 - 39.

Time do Coração: 28 - Corinthians/SP.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 125.976,41

5 acertos

140 apostas ganhadoras, R$ 1.285,47

4 acertos

2.550 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

24.665 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

CORINTHIANS /SP

25.875 apostas ganhadoras, R$ 8,50









Mega-sena



O concurso 2883 da Mega-sena sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.862.283,80. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

56 - 57 - 60 - 43 - 40 - 01.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

27 apostas ganhadoras, R$ 57.548,57

4 acertos

1.559 apostas ganhadoras, R$ 1.423,81

Quina

O concurso 6764 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.057.362,79. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

31 - 60 - 39 - 04 - 50.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

33 apostas ganhadoras, R$ 10.184,64

3 acertos

2.679 apostas ganhadoras, R$ 119,48

2 acertos

69.766 apostas ganhadoras, R$ 4,58

Dia de Sorte

O concurso 1084 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 400.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

06 - 18 - 20 - 17 - 24 - 31 - 09.

Mês da Sorte: 03 - Março.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

43 apostas ganhadoras, R$ 2.136,99

5 acertos

1.469 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

17.397 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Março

54.963 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Lotofácil

O concurso 3433 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o maior prêmio do concurso. Veja os números:

01 - 19 - 06 - 09 - 21 - 13 - 18 - 12 - 02 - 24 - 17 - 11 - 23 - 16 - 03.

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 848.696,12

14 acertos

260 apostas ganhadoras, R$ 1.955,52

13 acertos

9129 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos

113880 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos

576982 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Detalhamento

CURVELO - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

CAMPOS DO JORDAO - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar

A Timemania é ideal para quem ama futebol e ainda quer concorrer a prêmios. Para jogar, basta escolher dez números entre os 80 disponíveis no volante e indicar um Time do Coração.

Em cada sorteio, são sorteados sete números e um time. Ganha quem acertar de três a sete números ou o Time do Coração.

É possível facilitar sua aposta com a Surpresinha, que seleciona os números automaticamente, ou com a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos. O valor da aposta simples é de R$ 3,50.

Bolão

No Bolão da Timemania, você pode apostar em grupo. Basta marcar a opção no volante ou pedir ao atendente da lotérica.

O valor mínimo do bolão é de R$ 7,00, com cotas individuais de no mínimo R$ 3,50. É possível dividir entre 2 a 15 cotas e realizar até 15 apostas por bolão, desde que todas tenham a mesma quantidade de números.

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, que podem cobrar uma taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota.