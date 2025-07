Divulgação/Caixa Lotofácil





As dezenas do concurso 3430 da Lotofácil foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (30), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 6.000.000,00. Duas apostas ganharam o prêmio máximo do sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

20 - 17 - 09 - 07 - 02 - 25 - 23 - 05 - 12 - 10 - 21 - 18 - 22 - 24 - 16.



Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 3.158.947,66

14 acertos

342 apostas ganhadoras, R$ 1.919,55

13 acertos

15659 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos

200279 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos

1090210 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Detalhamento

ARIQUEMES - RO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

BRODOWSKI - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos





Quina



O concurso 6761 da Quina sorteou o prêmio avaliado de R$ 590.369,57. Uma aposta ganhadora faturou o prêmio máximo do concurso. Veja os números:

22 - 44 - 73 - 59 - 45.

Premiação

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 590.369,57

4 acertos

43 apostas ganhadoras, R$ 5.884,09

3 acertos

2.583 apostas ganhadoras, R$ 93,28

2 acertos

59.492 apostas ganhadoras, R$ 4,05

Detalhamento

PLANALTO - RS

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Super Sete

O concurso 713 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 2.300.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

COLUNA 1 - 5;

COLUNA 2 - 1;

COLUNA 3 - 9;

COLUNA 4 - 9;

COLUNA 5 - 7;

COLUNA 6 - 3;

COLUNA 7 - 4.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

49 apostas ganhadoras, R$ 978,70

4 acertos

716 apostas ganhadoras, R$ 66,97

3 acertos

6.918 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Dupla Sena

O concurso 2827 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 309.476,13 e o 2º sorteio avaliado em R$ 41.652,30. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

1º sorteio: 14 - 09 - 11 - 30 - 31 - 29.

2º sorteio: 04 - 19 - 42 - 47 - 48 - 23.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

7 apostas ganhadoras R$ 5.409,39

4 acertos

475 apostas ganhadoras R$ 91,10

3 acertos

7.868 apostas ganhadoras R$ 2,75

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

9 apostas ganhadoras R$ 3.786,57

4 acertos

518 apostas ganhadoras R$ 83,54

3 acertos

9.500 apostas ganhadoras R$ 2,27

Lotomania

O concurso 2790 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.288.765,32. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

21 - 26 - 84 - 45 - 47 - 74 - 11 - 32 - 92 - 25 - 89 - 71 - 85 - 94 - 64 - 56 - 08 - 69 - 00 - 06.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 73.209,18

18 acertos

45 apostas ganhadoras, R$ 3.050,38

17 acertos

434 apostas ganhadoras, R$ 316,28

16 acertos

2860 apostas ganhadoras, R$ 47,99

15 acertos

11867 apostas ganhadoras, R$ 11,56

0 acertos

Não houve acertador

Como jogar

A Lotofácil é conhecida pela praticidade e pelas boas chances de premiação. Para jogar, basta escolher entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

É possível facilitar a aposta com a Surpresinha, que seleciona os números automaticamente, ou optar pela Teimosinha, concorrendo com a mesma combinação por até 24 concursos consecutivos.

A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,00.

Bolão

O Bolão é ideal para quem quer apostar em grupo e aumentar as chances de ganhar. Pode ser feito diretamente no volante ou com ajuda do atendente da lotérica.

O valor mínimo do bolão é de R$ 12,00, e cada cota parte de R$ 4,00. A quantidade de cotas varia conforme a aposta: por exemplo, apostas com 15 números permitem de 2 a 7 cotas, enquanto apostas com 20 números aceitam até 100.

Também é possível comprar cotas organizadas pelas lotéricas, tanto presencialmente quanto no site da CAIXA, com acréscimo de até 35% de tarifa. As vendas digitais se encerram às 19h30 no dia do sorteio, com valor mínimo de R$ 20,00 por cota.