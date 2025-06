Reprodução O principal vetor de crescimento da empresa em 2024 e 2025 foi o personagem Labubu





Wang Ning, fundador e CEO da Pop Mart International Group, tornou-se o 10° homem mais rico da China em 2025.

Segundo a lista em tempo real da Forbes, sua fortuna está estimada em US$ 22,7 bilhões, resultado direto da valorização da Pop Mart e da expansão global do personagem Labubu. Aos 38 anos, ele é o bilionário mais jovem entre os dez primeiros do país.

Criada por Wang em 2010, em Pequim, a Pop Mart surgiu como uma loja voltada à venda de quadrinhos e acessórios diversos.

A mudança para o segmento de brinquedos de design ocorreu a partir de 2014, com a adoção do modelo de "blind box", sistema que comercializa figuras colecionáveis em caixas lacradas.

O formato se baseia na surpresa e no estímulo à repetição de compra, especialmente por consumidores interessados em completar séries ou obter versões raras.

Sucesso do Labubu

Reprodução Labubu impulsionou ações da Pop Mart





O principal vetor de crescimento da empresa em 2024 e 2025 foi o personagem Labubu, parte da série “The Monsters”, criada pelo artista de Hong Kong Kasing Lung.

Originalmente lançado como figura literária em 2015, Labubu passou a ser comercializado como brinquedo pela Pop Mart a partir de 2019.

Em 2024, o personagem ganhou projeção internacional, com aumento de visibilidade após ser exibido por celebridades como Lisa (BLACKPINK), Rihanna, Dua Lipa, Emma Roberts e Kim Kardashian. A repercussão gerou alta demanda e impacto direto nas vendas.

A franquia “The Monsters” registrou crescimento de receita de 726,6% em 2024. A Pop Mart alcançou receita total de 13 bilhões de yuans (cerca de US$ 1,8 bilhão), com lucro líquido de 3,1 bilhões de yuans, aumento de 188% em relação ao ano anterior. O boneco foi leiloado em tamanho real em Pequim por 1,08 milhão de yuans.





Valorização na Bolsa de Valores

O desempenho refletiu na valorização das ações da empresa na Bolsa de Valores de Hong Kong. Desde o início de 2025, os papéis triplicaram de valor, ultrapassando HK$ 270 por ação.

A capitalização de mercado chegou a HK$ 365 bilhões (cerca de US$ 46,7 bilhões). A empresa figura entre as líderes de desempenho do índice MSCI China.

No primeiro trimestre de 2025, as vendas internacionais cresceram entre 475% e 480% em relação ao mesmo período de 2024. Destaques incluem aumento de 900% nos Estados Unidos e 600% na Europa.

O aplicativo da Pop Mart liderou os downloads da App Store na categoria de compras em maio, impulsionado por vídeos de unboxing no TikTok e repercussão entre fãs de cultura pop.

A Pop Mart opera mais de 500 lojas, sendo aproximadamente 400 na China continental. A empresa anunciou planos de dobrar sua presença física nos Estados Unidos.