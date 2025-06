Agência Brasil/ Reprodução + Milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP





As dezenas do concurso 256 da + Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (04), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado de R$ 107.000.000,00. Não houve aposta ganhadora e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

25 - 19 - 34 - 03 - 37 - 33.

Trevos: 5 - 2.

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

3 apostas ganhadoras, R$ 162.926,66

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

35 apostas ganhadoras, R$ 6.206,73

4 acertos + 2 trevos

181 apostas ganhadoras, R$ 1.285,92

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

1771 apostas ganhadoras, R$ 131,42

3 acertos + 2 trevos

4304 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

23805 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

30400 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

174423 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Dupla Sena

O concurso 2816 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 4.798.543,23 e o 2º sorteio avaliado em R$ 100.857,33. Não houve apostas vencedoras e o prêmio acumulou para o próximo concurso. Veja os números:

1º sorteio: 27 - 10 - 29 - 40 - 01 - 46.

2º sorteio: 12 - 02 - 10 - 04 - 05 - 19.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

14 apostas ganhadoras R$ 6.549,18

4 acertos

982 apostas ganhadoras R$ 106,70

3 acertos

17.643 apostas ganhadoras R$ 2,96

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

39 apostas ganhadoras R$ 2.115,89

4 acertos

1.631 apostas ganhadoras R$ 64,24

3 acertos

25.156 apostas ganhadoras R$ 2,08

Quina

O concurso 6747 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 8.015.052,01. Não houve apostas vencedoras e o prêmio acumulou para o próximo concurso. Veja os números:

05 - 57 - 04 - 15 - 68.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

118 apostas ganhadoras, R$ 4.178,31

3 acertos

6.535 apostas ganhadoras, R$ 71,85

2 acertos

149.499 apostas ganhadoras, R$ 3,14

Lotomania

O concurso 2779 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 4.138.674,76. Não houve apostas vencedoras e o prêmio acumulou para o próximo concurso. Veja os números:

16 - 38 - 49 - 96 - 93 - 03 - 61 - 31 - 57 - 05 - 04 - 71 - 44 - 25 - 06 - 45 - 67 - 94 - 41 - 23.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 256.316,22

18 acertos

53 apostas ganhadoras, R$ 3.022,60

17 acertos

456 apostas ganhadoras, R$ 351,31

16 acertos

2948 apostas ganhadoras, R$ 54,34

15 acertos

13463 apostas ganhadoras, R$ 11,89

0 acertos

Não houve acertador

Super Sete

O concurso 702 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 1.300.000,00. Não houve apostas vencedoras e o prêmio acumulou para o próximo concurso. Veja os números:

COLUNA 1 - 6.

COLUNA 2 - 8.

COLUNA 3 - 0.

COLUNA 4 - 5.

COLUNA 5 - 3.

COLUNA 6 - 0.

COLUNA 7 - 2.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 20.679,51

5 acertos

26 apostas ganhadoras, R$ 1.136,23

4 acertos

449 apostas ganhadoras, R$ 65,79

3 acertos

4.164 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Lotofácil

O concurso 3409 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o prêmio acumulou para o próximo concurso. Veja os números:

02 - 22 - 09 - 16 - 04 - 11 - 01 - 23 - 10 - 13 - 06 - 21 - 05 - 12 - 14.

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

195 apostas ganhadoras, R$ 2.040,01

13 acertos

6680 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos

89445 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos

550012 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Como jogar na +Milionária



A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

Para registrar uma aposta simples, você escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas, de acordo com a indicação da tabela a seguir. O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.