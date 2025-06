Divulgação/Ministério do Trabalho A entidade considera positivas as iniciativas que incentivem o acesso a ferramentas de trabalho





A Amobitec( Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia), que reúne empresas como iFood, Uber, 99 e Amazon, declarou apoio à proposta do governo federal de criar uma linha de crédito voltada à compra de motocicletas por entregadores de aplicativos.

A entidade considera positivas as iniciativas que incentivem o acesso a ferramentas de trabalho e ampliem a proteção social de quem atua por meio de plataformas digitais.

A manifestação ocorreu após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) anunciar que o governo estuda medidas para financiar motocicletas para entregadores e ampliar a infraestrutura voltada ao transporte de cargas nas estradas.

Segundo Lula, a proposta visa garantir melhores condições de trabalho e descanso para os profissionais.

“Estamos trabalhando com muito afinco um programa de crédito para financiar motocicletas para os entregadores de comida deste país. Temos que cuidar não apenas da questão do crédito, pra ele comprar uma moto, mas também de garantir que ele tenha um lugar pra que possa fazer as necessidades básicas dele” , disse o presidente.

Ainda de acordo com Lula, as futuras concessões de rodovias incluirão áreas específicas para descanso de caminhoneiros, com estrutura voltada ao pernoite seguro.

Ele também afirmou que o programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, prevê atendimento médico direcionado a motoristas que utilizarem esses espaços.

Posição dos aplicativos

Em nota enviada ao Portal iG, a Amobitec afirmou que atualmente cerca de 456 mil pessoas têm como fonte de renda o serviço de entregas com motos por meio de aplicativos no Brasil, conforme dados de pesquisa do Cebrap.

A entidade destacou o papel dos aplicativos na sustentação de famílias e no funcionamento de pequenos negócios.

A associação afirmou que participa de debates sobre regulamentações que assegurem a sustentabilidade do setor, com preservação da autonomia e da flexibilidade dos trabalhadores.

A nota reforça que iniciativas públicas como o financiamento de motos elétricas e outras ferramentas de trabalho estão alinhadas aos interesses do ecossistema de mobilidade.

Criada em 2018, a Amobitec representa empresas de tecnologia que atuam em mobilidade de bens e pessoas e na cadeia do e-commerce. Entre seus membros estão também Alibaba, Buser, Flixbus, Lalamove, nocnoc, Shein e Zé Delivery.





Confira a nota abaixo:

“As empresas de aplicativos reunidas na Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec) são favoráveis a políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento de atividades advindas da evolução tecnológica. Atualmente quase 456 mil pessoas têm como fonte de renda o serviço de entregas com motos por meio de aplicativos no Brasil, segundo informações de pesquisa realizada pelo Cebrap.

Desta forma, os aplicativos de entregas conquistaram uma importância crescente na economia brasileira nos últimos anos: auxiliam no sustento de centenas de milhares de famílias, bem como no funcionamento de pequenos negócios no país.

A Amobitec vem colaborando em debates para melhorias no setor, como uma regulamentação que garanta a sustentabilidade de todo o ecossistema, preservando a autonomia e a flexibilidade. Neste sentido, considera positivos programas de incentivos para obtenção de ferramentas de trabalho pelos profissionais, incluindo motos elétricas, assim como a ampliação da proteção social para quem atua por meio de plataformas digitais”