Reprodução/Facebook A movimentação no ranking reflete o crescimento da demanda por chips voltados à inteligência artificial





A Nvidia ultrapassou a Microsoft em valor de mercado e se tornou a empresa mais valiosa do mundo na última terça-feira (3), conforme levantamento da Elos Ayta Consultoria.

A fabricante de semicondutores atingiu capitalização de US$ 3,446 trilhões, superando os US$ 3,441 trilhões da Microsoft e os US$ 3,036 trilhões da Apple.

A movimentação no ranking reflete o crescimento da demanda por chips voltados à inteligência artificial.

A Nvidia, que inicialmente se destacou no mercado de placas gráficas para jogos, passou a dominar o setor de processadores para data centers voltados a aplicações de IA generativa. Atualmente, detém cerca de 80% desse mercado.

O desempenho de suas ações teve alta superior a 170% em 2024, impulsionado pelo interesse de empresas como Microsoft, Google, Amazon e Meta, que utilizam suas GPUs para treinamento e operação de sistemas de inteligência artificial.

A empresa também anunciou, em 7 de janeiro deste ano, um desdobramento de ações na proporção de 10 por 1, o que aumentou sua atratividade entre investidores.

A disputa pela liderança do mercado acionário global tem variado desde 2024. Em junho daquele ano, a Nvidia já havia superado a Microsoft, com valor de US$ 3,34 trilhões, contra US$ 3,32 trilhões da rival. Em outubro, ultrapassou também a Apple, que retomou a liderança em dezembro de 2024.

Segundo os dados disponíveis até ontem, o ranking das dez empresas mais valiosas do mundo inclui, além da Nvidia, Microsoft e Apple, as seguintes companhias:

Alphabet (Google), com aproximadamente US$ 1,8 trilhão;

Amazon, com valor similar;

Saudi Aramco, com cerca de US$ 2 trilhões;

Meta Platforms, com cerca de US$ 1,3 trilhão;

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), com aproximadamente US$ 630 bilhões

além de Berkshire Hathaway e Broadcom, sem valores atualizados, mas listadas entre as dez maiores por sua atuação em investimentos e semicondutores, respectivamente.





Nvidia no primeiro semestre

No primeiro trimestre de 2024, a Nvidia registrou lucro líquido de US$ 14,9 bilhões, o que representa um aumento de 628% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O avanço é atribuído à explosão da IA generativa e à posição estratégica da empresa no fornecimento de componentes essenciais para esse tipo de tecnologia.