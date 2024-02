Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Cartelas da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal realizará, neste sábado (24), o sorteio do concurso 2.692 da Mega-Sena . Acumulado, o prêmio total está estimado em R$ 110 milhões e é cobiçado por milhares de brasileiros que buscam mudar de vida com a loteria. Mas, afinal, o que o vencedor deve fazer com esta "bolada"? A reportagem do iG entrevistou um expert e pode te ajudar com este "problema".

Para Renan Diego , especialista em investimentos e finanças pessoais, caso o vencedor seja um iniciante no mercado financeiro, é recomendado aplicações conservadoras, mas que fujam da tradicional poupança - que está rendendo 0,5% neste mês de fevereiro.

No entendimento do educador financeiro, para conciliar um perfil conservador com um investimento rentável, as melhores opções são produtos de renda fixa, que garantem rendimentos regulares em todos os meses de aplicação, como o Tesouro Direto.

Renan Diego, porém, alerta que o investimento no Tesouro Direto como pessoa física é de, no máximo, R$ 1 milhão por mês. Assim, no caso do vencedor da Mega-Sena, o aconselhado é diversificar a quantia, colocando em todos os tipos de investimentos de renda fixa, como CDB, LCI, LCA, LC, entre outros.

Estes investimentos, porém, estabelecem o máximo de R$ 200 mil por CPF e instituição financeira, já que todos possuem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, FGC.





Portanto, o especialista também recomenda pegar uma parte do prêmio, geralmente entre 30% e 40%, e colocar em modalidades de renda variável, como ações e fundos imobiliários, que não têm limites.

Poupança não é uma opção



Renan explica que uma das piores opções é deixar o dinheiro "parado" na poupança. "A caderneta de poupança fechou o mês de janeiro de 2024 com rendimento de aproximadamente 0,5%, enquanto o CDI (que é o principal índice da renda fixa) fechou o primeiro mês do ano de 2024 com rendimento de aproximadamente 1%", disse.

"Na prática, se o ganhador da Mega-Sena tivesse investido os R$ 110 milhões na poupança, teria um pagamento mensal de R$ 550 mil. Em contraponto, se o ganhador tivesse investido essa quantia no Tesouro Selic, por exemplo, que é o investimento mais seguro do país, ele teria um pagamento mensal de R$ 851.624,66, já descontando o imposto de renda", continua o especialista.

"Esse cenário comparativo com as aplicações possíveis com o prêmio da Mega-Sena comprova que, hoje em dia, aplicar o dinheiro na poupança é um mau negócio, porque você deixa de multiplicá-lo em uma modalidade mais lucrativa", finaliza.

Mega-Sena: quanto renderia investir os R$ 110 milhões?

*Valores já descontando o Imposto de Renda