Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Cartelas da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quinta-feira (7) o concurso 2.630 da Mega-Sena , acumulado em R$ 85 milhões, às 20h. O montante chegou a este patamar após sete sorteios sem vencedores.

As apostas podem ser realizadas até às 19h de hoje em casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.

O jogo de seis números custa R$ 5,00. Além do prêmio para quem acertar todos os seis dígitos, quem acertar cinco ou quatro dezenas também leva uma parte da bolada.

Os sorteios acontecem sempre às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Lotofácil da Independência

No sábado (9), a Caixa sorteia a Lotofácil da Independência, com prêmio estimado de R$ 200 milhões. As apostas podem ser feitas até o mesmo dia, às 17h. O sorteio também será realizado no Espaço da sorte às 20h.

O sorteio não acumula e, caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números, e assim sucessivamente.