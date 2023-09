Tânia Rêgo/Agência Brasil - 16.01.2023 7 de setembro: saiba o que abre e o que fecha nesta quinta-feira

O feriado da Independência do Brasil será comemorado nesta quinta-feira, 7 de setembro. Por conta da data, serviços públicos, bancos e shoppings podem sofrer mudanças de horários de funcionamento.

A seguir, confira o que abre e o que fecha e programe-se:

Bancos

No feriado, os bancos não devem operar, e as atividades do mercado de capitais e do Tesouro Direto na B3 também serão suspensas. Para quem precisar dos serviços bancários, a alternativa recomendada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) é utilizar os canais digitais e realizar transferências via PIX. Qualquer pagamento de boletos ou transações via TED só serão processados no próximo dia útil. Isso ocorre devido ao funcionamento normal do atendimento bancário e das negociações na bolsa na sexta-feira, dia 8.

Na sexta-feira, 8 de setembro, as agências abrem normalmente para atendimento ao público. No sábado, 9, e no domingo, 10, as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes, assim como os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas.

As contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e os carnês com vencimento em 07/9 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, sexta-feira, 8/9. “Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais”, lembra Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

Comércio

A abertura das operações para lojistas e shoppings é opcional. No entanto, é comum que os shoppings operem das 14h às 20h, com uma equipe reduzida, dependendo da escolha dos comerciantes.

Correios

As agências dos Correios não vão funcionar na quinta-feira, com exceção das unidades dos aeroportos Internacional de Guarulhos, em São Paulo, Antônio Carlos Jobim (Galeão) e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que terão equipes de plantão das 09h às 17h. No dia 8, os Correios retomarão suas atividades.

INSS

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) não vão operar nesta quinta-feira. O número 135 não estará disponível para atendimento humano, no entanto, os serviços automatizados podem ser acessados nas opções do menu inicial na Unidade de Resposta Audível (URA). Até o momento, o instituto não divulgou se as unidades serão reabertas na sexta-feira.

Bares e restaurantes

O setor vai funcionar normalmente neste feriado. No entanto, é possível que alguns estabelecimentos nas regiões com maior concentração de escritórios optem por fechar.

Bolsas internacionais

A Bolsa de Nova York (NYSE) e a Nasdaq manterão suas operações regulares na quinta-feira e sexta-feira, com o horário de funcionamento do pregão das 10h30 às 17h, no horário de Brasília. As bolsas europeias também operarão normalmente durante o feriado prolongado, das 3h da manhã às 12h30.